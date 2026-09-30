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WKN: 587484 / ISIN: DE0005874846

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30.09.2026 14:33:43

EQS-Adhoc: InTiCa Systems SE: InTiCa Systems SE beschließt Begebung einer Optionsanleihe

EQS-Ad-hoc: InTiCa Systems SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige
InTiCa Systems SE: InTiCa Systems SE beschließt Begebung einer Optionsanleihe

30.09.2026 / 14:33 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 

InTiCa Systems SE: InTiCa Systems SE beschließt Begebung einer Optionsanleihe

 

Passau, 30. September 2026 – Der Vorstand der InTiCa Systems SE (ISIN DE0005874846, WKN 587484, nachfolgend die „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Juli 2026 eine Optionsanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 3.088.000,00 zu begeben.

Die Optionsanleihe setzt sich aus 3.088 untereinander gleichberechtigten, auf den Inhaber lautenden Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 mit jeweils 666 getrennt verbrieften und übertragbaren Optionsscheinen zusammen. Insgesamt werden 2.056.608 auf den Inhaber lautende, abtrennbare Optionsscheine begeben. Die Teilschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von sieben Jahren haben und mit jährlich 4,00 % auf ihren Nennbetrag verzinst. Der Ausgabepreis beträgt 100 % des Nennbetrags. Die Ausgabe soll aller Voraussicht nach in der zweiten Novemberhälfte 2026 erfolgen. Jeder Optionsschein berechtigt den Inhaber, nach Maßgabe der Optionsscheinbedingungen eine auf den Inhaber lautende Stückaktie der InTiCa Systems SE mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu einem Ausübungspreis von EUR 1,50 zu beziehen.

Die Optionsanleihe soll den Aktionären aller Voraussicht nach im Oktober/November dieses Jahres im Rahmen eines Bezugsangebots zur Zeichnung angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 1.367 : 1.

Die Kernaktionäre der Gesellschaft – die PRINTad Verlags-GmbH, Passau, und die Global Derivative Trading GmbH, Lehrte – haben sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, sämtliche ihnen zustehenden Bezugsrechte im Hinblick auf die Optionsanleihe vollständig auszuüben. Darüber hinaus haben die Kernaktionäre die Verpflichtung übernommen, nicht anderweitig bezogene Schuldverschreibungen im Verhältnis ihrer relativen Beteiligungsquoten zueinander zu zeichnen (Backstop). Die vollständige Platzierung des Gesamtnennbetrags der Optionsanleihe ist damit sichergestellt.

Der Emissionserlös soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur Finanzierung des laufenden Transformationsprozesses der Gesellschaft verwendet werden. Die eingeworbenen Mittel sollen für den Erwerb von Investitionsgütern und Produktionsanlagen mit einem Einzelwert von mehr als EUR 100.000,00 eingesetzt werden.

Die Transaktion wird von der BankM AG, Frankfurt am Main, als Capital Market Partner begleitet.

 

InTiCa Systems SE

 

Der Vorstand

 

 KONTAKT Dr. Gregor Wasle | Vorstandsvorsitzender

 TEL +49 (0) 851 – 966 92 – 0

 FAX +49 (0) 851 – 966 92 – 15

 MAIL investor.relations@intica-systems.com 

 

Über InTiCa Systems:

Die InTiCa Systems SE ist ein international tätiger Anbieter von elektronischen Komponenten und Systemen. Mit innovativen Lösungen für die Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Industrieanwendungen und weitere Branchen trägt das Unternehmen zur Gestaltung einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft bei. Weitere Informationen finden Sie unter www.intica-systems.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Diese Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung der InTiCa Systems SE. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstandes sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Sollten die den Prognosen zugrunde gelegten Annahmen nicht eintreffen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Aussagen wesentlich abweichen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Da vorausschauende Aussagen ausschließlich von den Umständen am Tag der Veröffentlichung ausgehen, haben wir weder die Absicht noch übernehmen wir die Verpflichtung, diese laufend zu aktualisieren.

 



Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: InTiCa Systems SE
Spitalhofstraße 94
94032 Passau
Deutschland
Telefon: 0851 / 96692 0
Fax: 0851 / 96692 15
E-Mail: investor.relations@intica-systems.com
Internet: www.intica-systems.com
ISIN: DE0005874846
WKN: 587484
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200OHW2F5WI2XCQ46
EQS News ID: 2407902

 
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2407902  30.09.2026 CET/CEST

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