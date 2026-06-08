IVU Traffic Aktie

IVU Traffic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 744850 / ISIN: DE0007448508

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08.06.2026 11:52:24

EQS-Adhoc: IVU Traffic Technologies AG: IVU Traffic Technologies AG beschließt weiteren Aktienrückkauf

EQS-Ad-hoc: IVU Traffic Technologies AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
IVU Traffic Technologies AG: IVU Traffic Technologies AG beschließt weiteren Aktienrückkauf

08.06.2026 / 11:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der IVU Traffic Technologies AG hat heute ein weiteres Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Grundlage für den Beschluss bildet die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2024, bis zum 28. Mai 2029 Aktien der Gesellschaft zu erwerben.

Der Vorstand plant, im Zeitraum vom 10.06.2026 bis spätestens 30.09.2026 bis zu 150.000 Aktien (entsprechend 0,85 % des Grundkapitals) im Wert von maximal 3.500.000 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) über die Börse (XETRA-Handel) zurückzukaufen. Die zu erwerbenden Aktien können zu sämtlichen gesetzlich zulässigen und allen im Rahmen der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29. Mai 2024 genannten Zwecken verwendet werden. Der Aktienrückkauf wird durch ein unabhängiges Kreditinstitut nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 durchgeführt, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Gesellschaft unabhängig und unbeeinflusst von dieser treffen wird.

Die IVU Traffic Technologies AG wird auf der Internetseite der Gesellschaft www.ivu.de unter der Rubrik Investoren/IVU-Aktie über den Verlauf des Rückkaufs berichten.

Mitteilende Person: Petra Meiser, Finanzvorstand

Kontakt:
René Schwuchow
Investor Relations
IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88, 12161 Berlin
T +49.30.85906-0
ir@ivu.de
www.ivu.de


Ende der Insiderinformation

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: IVU Traffic Technologies AG
Bundesallee 88
12161 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 85906-0
Fax: +49 (0)30 85906-111
E-Mail: kontakt@ivu.de
Internet: www.ivu.de
ISIN: DE0007448508
WKN: 744850
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2341460

 
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2341460  08.06.2026 CET/CEST

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