EQS-Adhoc: IVU Traffic Technologies AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – IVU erneut auf Rekordkurs – Sonderdividende vorgeschlagen

25.02.2026

Berlin, 25. Februar 2026 | Die IVU wird im Geschäftsjahr 2025 ihre Ziele erreichen oder übertreffen. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung daher eine Dividendenerhöhung und eine Sonderdividende zum 25. Börsenjubiläum vorschlagen.



Die jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass die IVU AG im Geschäftsjahr 2025 ihre finanziellen Ziele erreichen bzw. übertreffen wird: Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz von fast 150 Mio. € und einem Betriebsergebnis (EBIT) von über 18 Mio. €, jeweils eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um mehr als 10%. Alle Kennzahlen sind erneut die höchsten in der Firmengeschichte.



Zur Feier des 25. Börsenjubiläums der IVU im Geschäftsjahr 2025 werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 28. Mai 2026 daher vorschlagen, die



Alle Zahlen sind vorläufig und noch nicht testiert. Die endgültigen, testierten Ergebnisse werden mit Geschäftsbericht 2025 am 26. März 2026 unter https://www.ivu.de/investoren/finanzberichte veröffentlicht.



Kontakt:

René Schwuchow

Investor Relations

IVU Traffic Technologies AG

Bundesallee 88, 12161 Berlin

T +49.30.85906-0

ir@ivu.de

