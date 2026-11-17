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JDC Group AG: Anpassung der Gesamtjahresprognose



17.11.2026 / 21:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Anpassung der Gesamtjahresprognose

Wiesbaden, 17. November 2026 – Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) hat auf Basis der Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres beschlossen, die Finanzprognose für das Gesamtjahr anzupassen.

Der Konzernumsatz im dritten Quartal beläuft sich auf 64,5 Mio. EUR (Vorjahr 55,1 Mio. EUR, +17,2%). Das EBITDA beträgt 5,6 Mio. EUR (Vorjahr 2,5 Mio. EUR; + >100%).

Der Konzernumsatz beläuft sich in den ersten 9 Monaten des Jahres auf 208,0 Mio. EUR (Vorjahr: 175,9 Mio. EUR; +18,2%). Das EBITDA beträgt 20,1 Mio. EUR (Vorjahr: 11,0 Mio. EUR; +82,1%).

Trotz der positiven Entwicklung der ersten 9 Monate und im dritten Quartal passt der Vorstand die Erwartungen für das Gesamtjahr an. Erwartet werden nun ein Konzernumsatz in Höhe von 280 Mio. EUR bis 300 Mio. EUR (bisherige Prognose: 300 Mio. EUR bis 330 Mio. EUR) und ein EBITDA in Höhe von 28 Mio. EUR bis 32 Mio. EUR (bisherige Prognose: 35 Mio. EUR bis 38 Mio. EUR).

Grund für die reduzierte Erwartung ist vor allem die Umsetzung des AVRG (Altersvorsorgereformgesetz) zum 1.1.2027, welches den Ersatz des bisherigen Riester Systems durch ein flexibleres, kapitalmarktorientiertes System regelt. So ist es ab dem 1.1.2027 für förderberechtige Deutsche Bürger möglich, im Rahmen des sogenannten AVD (Altersvorsorgedepot) bis zu 540 Euro pro Jahr sowie zusätzlich 300 Euro pro Kind und Jahr an staatlichen Zuschüssen zur privaten Altersvorsorge zu erhalten. Kunden verschieben deshalb die für Q4 geplanten Abschlüsse zur Altersvorsorge in das neue Jahr. Das für den JDC Group Konzern typische Jahresendgeschäft ist deshalb 2026 nicht zu erwarten. Vielmehr ist zu erwarten, dass Jahresendgeschäft im kommenden Jahr nachgeholt wird.

Die vollständige Quartalsmitteilung Q3/2026 wird morgen im Rahmen der regulären Quartalsberichterstattung unter https://investor-relations.jdcgroup.de verfügbar sein.

Kontakt:JDC Group AGRalf FunkeInvestor RelationsTel.: +49 611 335322-00E-Mail: funke@jdcgroup.de