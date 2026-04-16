EQS-Adhoc: JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien

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JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien



16.04.2026 / 08:34 CET/CEST

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JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien

Der Vorstand der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) (im Folgenden „Gesellschaft“) hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 222.222 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktien der Gesellschaft (im Folgenden „Aktien“) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrück-kaufangebots zu einem Angebotspreis von EUR 22,50 je Aktie zurückzukaufen. Das Volumen des Aktienrückkaufangebots beträgt damit insgesamt bis zu knapp EUR 5 Mio. Dies entspricht bis zu ca. 1,63% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 13.668.461,00.

Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von rund 5,4% bezogen auf den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der Entscheidung des Vorstands über das öffentliche Kaufangebot.

Mit dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot macht der Vorstand von der durch die Hauptversammlung vom 27. Juli 2022 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien („Ermächtigung“) Gebrauch. Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach der Ermächtigung zulässigen Zwecke in Betracht.

Die Annahmefrist beginnt am 22. April 2026, 00:00 Uhr (MESZ) und endet vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung am 06. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 222.222 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquote).

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots und dessen Abwicklung sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die ab dem 20. April 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.jdcgroup.de und im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden wird. Die Ergebnisse des Aktienrückkaufangebots werden ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft bekanntgegeben.

Kontakt:JDC Group AGRalf FunkeInvestor RelationsTel.: +49 611 335322-00E-Mail: funke@jdcgroup.de