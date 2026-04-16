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WKN: A0B9N3 / ISIN: DE000A0B9N37

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16.04.2026 08:34:23

EQS-Adhoc: JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien

EQS-Ad-hoc: JDC Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
JDC Group AG: JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien

16.04.2026 / 08:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

JDC Group AG beschließt freiwilliges öffentliches Aktienrückkaufangebot für bis zu 222.222 Aktien

Der Vorstand der JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37) (im Folgenden „Gesellschaft“) hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 222.222 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktien der Gesellschaft (im Folgenden „Aktien“) im Wege eines freiwilligen öffentlichen Aktienrück-kaufangebots zu einem Angebotspreis von EUR 22,50 je Aktie zurückzukaufen. Das Volumen des Aktienrückkaufangebots beträgt damit insgesamt bis zu knapp EUR 5 Mio. Dies entspricht bis zu ca. 1,63% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von EUR 13.668.461,00.

Der Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von rund 5,4% bezogen auf den Durchschnitt der Schlusskurse der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Tag der Entscheidung des Vorstands über das öffentliche Kaufangebot.

Mit dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot macht der Vorstand von der durch die Hauptversammlung vom 27. Juli 2022 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien („Ermächtigung“) Gebrauch. Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach der Ermächtigung zulässigen Zwecke in Betracht.

Die Annahmefrist beginnt am 22. April 2026, 00:00 Uhr (MESZ) und endet vorbehaltlich einer Verkürzung oder Verlängerung am 06. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ). Sofern im Rahmen des Angebots mehr als 222.222 Aktien zum Rückkauf eingereicht werden, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig berücksichtigt, d.h. nach dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquote).

Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots und dessen Abwicklung sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die ab dem 20. April 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.jdcgroup.de und im Bundesanzeiger (https://www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht werden wird. Die Ergebnisse des Aktienrückkaufangebots werden ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft bekanntgegeben.

 

Kontakt:
JDC Group AG

Ralf Funke
Investor Relations
Tel.: +49 611 335322-00
E-Mail: funke@jdcgroup.de


Ende der Insiderinformation

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: JDC Group AG
Söhnleinstraße 8
65201 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 611 335322-00
Fax: +49 (0) 611 335322-09
E-Mail: info@jdcgroup.de
Internet: http://www.jdcgroup.de
ISIN: DE000A0B9N37
WKN: A0B9N3
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
EQS News ID: 2309426

 
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2309426  16.04.2026 CET/CEST

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