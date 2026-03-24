JENOPTIK Aktie

WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.03.2026 16:02:13

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG

EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
24-March-2026 / 16:02 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

At its meeting today, the Supervisory Board of JENOPTIK AG unanimously appointed Dr. Dominic Dorfner as the company’s future CEO.
 
Dr. Dominic Dorfner, currently President & CEO of Semikron Danfoss, will succeed Dr. Stefan Traeger, who left the company on February 15, 2026. Dr. Dominic Dorfner will assume his position by October 1, 2026, at the latest.

Contact:
Andreas Theisen
Head Investor Relations
Phone 03641-652291


End of Inside Information

24-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: JENOPTIK AG
Carl-Zeiss-Straße 1
07743 Jena
Germany
Phone: +49 (0)364 165-2156
Fax: +49 (0)364 165-2804
E-mail: ir@jenoptik.com
Internet: www.jenoptik.com
ISIN: DE000A2NB601
WKN: A2NB60
Indices: MDAX, TecDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297004

 
End of Announcement EQS News Service

2297004  24-March-2026 CET/CEST

