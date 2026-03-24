JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
|
24.03.2026 16:02:13
EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG
|
EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Dr. Dominic Dorfner to become new CEO of JENOPTIK AG
At its meeting today, the Supervisory Board of JENOPTIK AG unanimously appointed Dr. Dominic Dorfner as the company’s future CEO.
Dr. Dominic Dorfner, currently President & CEO of Semikron Danfoss, will succeed Dr. Stefan Traeger, who left the company on February 15, 2026. Dr. Dominic Dorfner will assume his position by October 1, 2026, at the latest.
Contact:
Andreas Theisen
Head Investor Relations
Phone 03641-652291
End of Inside Information
24-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Germany
|Phone:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indices:
|MDAX, TecDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297004
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2297004 24-March-2026 CET/CEST
|
|
|
|
|
|
|
|
