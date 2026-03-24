JENOPTIK Aktie
WKN DE: A2NB60 / ISIN: DE000A2NB601
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24.03.2026 16:02:13
EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG
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EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG
Der Aufsichtsrat der JENOPTIK AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Dominic Dorfner einstimmig zum künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt.
Dr. Dominic Dorfner, derzeit President & CEO von Semikron Danfoss, wird die Nachfolge von Dr. Stefan Traeger antreten, der zum 15. Februar 2026 das Unternehmen verlassen hat. Dr. Dominic Dorfner wird seine Tätigkeit spätestens zum 1. Oktober 2026 aufnehmen.
Kontakt:
Andreas Theisen
Leiter Investor Relations
Tel. 03641-652291
Ende der Insiderinformation
Erläuterung zum erheblichen Kursbeeinflussungspotential:
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|JENOPTIK AG
|Carl-Zeiss-Straße 1
|07743 Jena
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)364 165-2156
|Fax:
|+49 (0)364 165-2804
|E-Mail:
|ir@jenoptik.com
|Internet:
|www.jenoptik.com
|ISIN:
|DE000A2NB601
|WKN:
|A2NB60
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2297004
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2297004 24.03.2026 CET/CEST
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