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24.03.2026 16:02:13

EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG

EQS-Ad-hoc: JENOPTIK AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG

24.03.2026 / 16:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG

Der Aufsichtsrat der JENOPTIK AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Dominic Dorfner einstimmig zum künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt.

Dr. Dominic Dorfner, derzeit President & CEO von Semikron Danfoss, wird die Nachfolge von Dr. Stefan Traeger antreten, der zum 15. Februar 2026 das Unternehmen verlassen hat. Dr. Dominic Dorfner wird seine Tätigkeit spätestens zum 1. Oktober 2026 aufnehmen.

Kontakt:
Andreas Theisen
Leiter Investor Relations
Tel. 03641-652291


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24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JENOPTIK AG
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07743 Jena
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Telefon: +49 (0)364 165-2156
Fax: +49 (0)364 165-2804
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WKN: A2NB60
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297004

 
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2297004  24.03.2026 CET/CEST

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