EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG

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JENOPTIK AG: Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG



24.03.2026 / 16:02 CET/CEST

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Dr. Dominic Dorfner wird neuer Vorstandsvorsitzender der JENOPTIK AG



Der Aufsichtsrat der JENOPTIK AG hat in seiner heutigen Sitzung Dr. Dominic Dorfner einstimmig zum künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt.



Dr. Dominic Dorfner, derzeit President & CEO von Semikron Danfoss, wird die Nachfolge von Dr. Stefan Traeger antreten, der zum 15. Februar 2026 das Unternehmen verlassen hat. Dr. Dominic Dorfner wird seine Tätigkeit spätestens zum 1. Oktober 2026 aufnehmen.



Kontakt:

Andreas Theisen

Leiter Investor Relations

Tel. 03641-652291

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