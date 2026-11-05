JOST Werke Aktie
WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
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05.11.2026 18:09:04
EQS-Adhoc: JOST Werke SE: JOST hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
JOST hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an
Neu-Isenburg, 5. November 2026. Der Vorstand der JOST Werke SE („JOST“), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten und anwendungskritischen Systemen für die On- und Off-Highway-Nutzfahrzeugindustrie, hat heute beschlossen, den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 anzuheben.
Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen steigerte JOST den Konzernumsatz im 3. Quartal 2026 um 11,3 % auf 426,3 Mio. EUR (Q3 2025: 383,2 Mio. EUR). Das Wachstum wurde erneut von allen drei Regionen und allen drei Geschäftsbereichen getragen und enthielt keine Übernahmeeffekte mehr. Das bereinigte EBIT stieg dabei um 11,8 % auf 41,6 Mio. EUR (Q3 2025: 37,2 Mio. EUR) und die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 9,8 % (Q3 2025: 9,7 %).
Vor dem Hintergrund des bisherigen Geschäftsverlaufs und unter Berücksichtigung der saisonal bedingten Abschwächung sowie der erwarteten Kostensteigerungen im 4. Quartal 2026 hat der Vorstand beschlossen, den Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wie folgt anzupassen:
Der Konzernumsatz soll im Geschäftsjahr 2026 um 9 % bis 11 % gegenüber dem Vorjahr steigen (bisherige Prognose: Anstieg im einstelligen Prozentbereich; 2025: 1.534,2 Mio. EUR). Die Anhebung beruht auf dem bislang erzielten Umsatz sowie auf weiteren Cross-Selling-Synergien aus der Hyva-Integration.
Das bereinigte EBIT soll um 11 % bis 14 % gegenüber dem Vorjahr wachsen (bisherige Prognose: Wachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich; 2025: 145,2 Mio. EUR). Daraus ergibt sich eine bereinigte EBIT-Marge von 9,5 % bis 9,9 % (2025: 9,5 %). Die Realisierung weiterer Kostensynergien soll die zunehmenden Belastungen durch steigende Inputkosten im 4. Quartal 2026 teilweise abfedern, bis die vertraglich vereinbarten Preisanpassungsklauseln zur Weitergabe gestiegener Materialkosten wirksam werden.
Die finalen Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 werden zusammen mit dem Zwischenbericht für das 3. Quartal 2026 wie geplant am 12. November 2026 veröffentlicht. Die virtuelle Konferenz für Analysten und Investoren wird am selben Tag um 11:00 Uhr MEZ stattfinden.
Finanzkennzahlen:
Die Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind im Geschäftsbericht 2025 (S. 231) des JOST Konzerns auf der Website des Unternehmens unter folgendem Link verfügbar: JOST Geschäftsbericht 2025
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