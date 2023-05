EQS-Adhoc: Just Evotec Biologics geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein

EQS-Ad-hoc: EVOTEC SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just Evotec Biologics geht strategische Biosimilars-Partnerschaft mit Sandoz ein



09.05.2023 / 20:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg, Deutschland, Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, Prime Standard, ISIN: DE 000 566480 9, WKN 566480; NASDAQ: EVO) gibt bekannt, dass ihre in Seattle ansässige Tochtergesellschaft Just Evotec Biologics, Inc. eine langfristige Partnerschaft mit Sandoz für die sofortige Entwicklung und anschließende Herstellung mehrerer Biosimilars eingegangen ist. Die Partnerschaft beinhaltet eine Option für Sandoz zur nicht-exklusiven Einlizenzierung der proprietären J.DESIGN-Technologie von Just Evotec Biologics, um noch in diesem Jahrzehnt eine eigene hochmoderne S.POD-Anlage zu bauen. Just Evotec Biologics wird unmittelbar einen zweistelligen Millionenbetrag als Vorabzahlung erhalten, sowie weitere zukünftige Zahlungen in Höhe von 640 Mio. US$, die vom erfolgreichen Entwicklungsfortschritt abhängen. Hinzu kommen Zahlungen in nicht bekannt gegebener Höhe in Abhängigkeit vom Voranschreiten der kommerziellen Herstellung und der Ausübung der Lizenz. Ende der Ad hoc-Mitteilung Kontakt: Dr. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender, Evotec SE, Manfred Eigen Campus, Essener Bogen 7, 22419 Hamburg, Deutschland, Tel.: +49.(0)40.560 81-0, werner.lanthaler@evotec.eu



Ende der Insiderinformation

09.05.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com