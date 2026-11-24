KAP Aktie
WKN: 620840 / ISIN: DE0006208408
|
24.11.2026 19:17:23
EQS-Adhoc: KAP AG: DEMAND FROM TEMPUS CAPITAL GMBH TO CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
|
EQS-Ad-hoc: KAP AG / Key word(s): Other
KAP AG: DEMAND FROM TEMPUS CAPITAL GMBH TO CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Fulda, 24 November 2026 – Today, the Management Board of KAP AG ("KAP") received notice from shareholder Tempus Capital GmbH ("Tempus Capital") of its intention to demand the convening of an extraordinary general meeting pursuant to Section 122 (1) of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz).
The demand seeks the convening of an extraordinary general meeting at the earliest possible date with the following agenda:
The Management Board will review the demand and, provided that the statutory requirements are met, will convene an extraordinary general meeting without undue delay. The date and agenda of the extraordinary general meeting, as well as the required information on the proposed candidates, will be published in accordance with statutory and regulatory requirements.
The Management Board
End of Inside Information
24-Nov-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KAP AG
|Edelzeller Straße 44
|36043 Fulda
|Germany
|Phone:
|06611030
|Fax:
|0661103830
|E-mail:
|office@kap.de
|Internet:
|www.kap.de
|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900PL69Z32D8WH189
|EQS News ID:
|2441544
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2441544 24-Nov-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KAP AG
|
24.11.26
|EQS-Adhoc: KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG (EQS Group)
|
24.11.26
|EQS-Adhoc: KAP AG: DEMAND FROM TEMPUS CAPITAL GMBH TO CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-News: KAP AG SETZT RESTRUKTURIERUNGSKURS IM DRITTEN QUARTAL 2026 FORT (EQS Group)
|
19.11.26
|EQS-News: KAP AG HOLDS RESTRUCTURING COURSE STEADY IN THE THIRD QUARTER OF 2026 (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN (EQS Group)
|
27.10.26
|EQS-Adhoc: KAP AG ADJUSTS GUIDANCE FOR THE 2026 FINANCIAL YEAR (EQS Group)
|
16.09.26
|EQS-PVR: KAP AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-News: KAP AG: VORSTANDSVERTRAG VON RALPH RUMBERG VERLÄNGERT (EQS Group)
Analysen zu KAP AG
Aktien in diesem Artikel
|KAP AG
|0,76
|-9,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.