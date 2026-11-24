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KAP AG: DEMAND FROM TEMPUS CAPITAL GMBH TO CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING



24-Nov-2026 / 19:17 CET/CEST

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KAP AG: DEMAND FROM TEMPUS CAPITAL GMBH TO CONVENE AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING Fulda, 24 November 2026 – Today, the Management Board of KAP AG ("KAP") received notice from shareholder Tempus Capital GmbH ("Tempus Capital") of its intention to demand the convening of an extraordinary general meeting pursuant to Section 122 (1) of the German Stock Corporation Act (Aktiengesetz). The demand seeks the convening of an extraordinary general meeting at the earliest possible date with the following agenda: Resolution on the amendment of Section 7 (1) of the Articles of Association, which would reduce the number of Supervisory Board members from up to six to three members; Removal of the entire current Supervisory Board, each with effect as of the end of the extraordinary general meeting to be convened; and Supervisory Board elections: Tempus Capital proposes to elect Marco Moser, Managing Director of Tempus Capital GmbH and of Tempus Capital Beteiligungs Verwaltungs GmbH; Dr. Robert Šafran, attorney-at-law and notary; and Dr. Laura Harandt-Wüst, attorney-at-law and Head of Group Compliance at Fresenius SE & Co. KGaA; in each case until the end of the general meeting that resolves on the discharge of the Supervisory Board for the financial year 2030. The Management Board will review the demand and, provided that the statutory requirements are met, will convene an extraordinary general meeting without undue delay. The date and agenda of the extraordinary general meeting, as well as the required information on the proposed candidates, will be published in accordance with statutory and regulatory requirements. The Management Board

Notifying officer and investor relations contact

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

kai.knitter@kap.de

+49 (0) 661 103 327



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