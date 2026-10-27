KAP Aktie
WKN: 620840 / ISIN: DE0006208408
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27.10.2026 17:15:24
EQS-Adhoc: KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN
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EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN
Fulda, 27. Oktober 2026 – Der Vorstand der KAP AG („KAP“, WKN 620840, ISIN DE0006208408) hat heute im Rahmen des laufenden Abschlussprozesses für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse im Bereich von 220,0 Mio. EUR bis 240,0 Mio. EUR (bisher: 230,0 Mio. EUR bis 250,0 Mio. EUR) und ein normalisiertes EBITDA im Bereich von 14,5 Mio. EUR bis 17,5 Mio. EUR (bisher: 19,0 Mio. EUR bis 23,0 Mio. EUR).
Die Anpassung der Ergebnisprognose ist insbesondere auf negative Wechselkurseffekte infolge der deutlichen Aufwertung des israelischen Schekels und des ungarischen Forint gegenüber dem Euro zurückzuführen. Darüber hinaus hat im Segment surface technologies ein wesentlicher Kunde im Bereich Elektrofahrzeuge die für den weiteren Jahresverlauf erwarteten Abrufe am Standort Heiche US in Jasper, USA, kurzfristig zurückgenommen. Diese Entwicklung trägt insbesondere zu der niedrigeren Umsatzerwartung bei und führt zugleich zu einer deutlichen Unterauslastung der vorhandenen Kapazitäten, die die Ergebnisentwicklung des Segments belastet.
Der Vorstand
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|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
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|EQS News ID:
|2423190
|Ende der Mitteilung
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