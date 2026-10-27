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27.10.2026 17:15:24

EQS-Adhoc: KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN

EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN

27.10.2026 / 17:15 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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KAP AG PASST PROGNOSE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2026 AN

Fulda, 27. Oktober 2026 – Der Vorstand der KAP AG („KAP“, WKN 620840, ISIN DE0006208408) hat heute im Rahmen des laufenden Abschlussprozesses für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 anzupassen. Das Unternehmen erwartet nun Umsatzerlöse im Bereich von 220,0 Mio. EUR bis 240,0 Mio. EUR (bisher: 230,0 Mio. EUR bis 250,0 Mio. EUR) und ein normalisiertes EBITDA im Bereich von 14,5 Mio. EUR bis 17,5 Mio. EUR (bisher: 19,0 Mio. EUR bis 23,0 Mio. EUR).

Die Anpassung der Ergebnisprognose ist insbesondere auf negative Wechselkurseffekte infolge der deutlichen Aufwertung des israelischen Schekels und des ungarischen Forint gegenüber dem Euro zurückzuführen. Darüber hinaus hat im Segment surface technologies ein wesentlicher Kunde im Bereich Elektrofahrzeuge die für den weiteren Jahresverlauf erwarteten Abrufe am Standort Heiche US in Jasper, USA, kurzfristig zurückgenommen. Diese Entwicklung trägt insbesondere zu der niedrigeren Umsatzerwartung bei und führt zugleich zu einer deutlichen Unterauslastung der vorhandenen Kapazitäten, die die Ergebnisentwicklung des Segments belastet.

Der Vorstand


Mitteilende Person und Ansprechpartner für Investor Relations
Kai Knitter
Head of Investor Relations & Corporate Communications
kai.knitter@kap.de
+49 (0) 661 103 327



Ende der Insiderinformation

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: KAP AG
Edelzeller Straße 44
36043 Fulda
Deutschland
Telefon: 06611030
Fax: 0661103830
E-Mail: office@kap.de
Internet: www.kap.de
ISIN: DE0006208408
WKN: 620840
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900PL69Z32D8WH189
EQS News ID: 2423190

 
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2423190  27.10.2026 CET/CEST

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