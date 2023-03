EQS-Adhoc: KAP AG VERKAUFT BETEILIGUNGEN AUS DEM SEGMENT FLEXIBLE FILMS

EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

KAP AG VERKAUFT BETEILIGUNGEN AUS DEM SEGMENT FLEXIBLE FILMS



06.03.2023 / 17:33 CET/CEST

KAP AG VERKAUFT BETEILIGUNGEN AUS DEM SEGMENT FLEXIBLE FILMS Fulda, 06. März 2022 Die KAP AG teilt mit, dass sie, sowie ihre Tochtergesellschaft Mehler AG heute eine Vereinbarung über den Verkauf eines Teilbereichs des Segmentes flexible films an die Kingspan Holding GmbH, eine Gesellschaft der Kingspan Group Plc., Ireland abgeschlossen hat. Bei den zu veräußernden operativen Gesellschaften handelt es sich um die CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH mit ihrer Beteiligung AerO Coated Fabrics B.V. sowie die Now Contec GmbH & Co. KG. Der Nettoverkaufserlös bewegt sich im oberen zweistelligen Millionen Euro Bereich. Die Veräußerung führt zu wesentlichen Buchgewinnen für den KAP-Konzern. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Das Closing wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. Der Vorstand

