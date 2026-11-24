KAP Aktie
WKN: 620840 / ISIN: DE0006208408
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24.11.2026 19:17:23
EQS-Adhoc: KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
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EQS-Ad-hoc: KAP AG / Schlagwort(e): Sonstiges
KAP AG: VERLANGEN DER TEMPUS CAPITAL GMBH AUF EINBERUFUNG EINER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
Fulda, 24. November 2026 – Der Vorstand der KAP AG („KAP“) hat heute von der Aktionärin Tempus Capital GmbH („Tempus Capital“) eine Ankündigung eines Verlangens auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung gemäß § 122 Abs. 1 Aktiengesetz erhalten.
Der Vorstand wird das Verlangen prüfen und, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Der Termin und die Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung sowie die erforderlichen Angaben zu den zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten werden gemäß den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben bekannt gemacht.
Der Vorstand
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KAP AG
|Edelzeller Straße 44
|36043 Fulda
|Deutschland
|Telefon:
|06611030
|Fax:
|0661103830
|E-Mail:
|office@kap.de
|Internet:
|www.kap.de
|ISIN:
|DE0006208408
|WKN:
|620840
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900PL69Z32D8WH189
|EQS News ID:
|2441544
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2441544 24.11.2026 CET/CEST
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