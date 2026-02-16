EQS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG: Vorläufige Geschäftszahlen nach drei Quartalen deutlich unter den Erwartungen und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26.

EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Kapsch TrafficCom AG: Vorläufige Geschäftszahlen nach drei Quartalen deutlich unter den Erwartungen und Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26.



Wien, 16. Februar 2026 – Der Vorstand der Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9) gibt nach Analyse der vorläufigen Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 bekannt, dass der Umsatz und folglich das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) stark hinter den Erwartungen zurückbleiben. Eine Anpassung des Ausblicks für das Geschäftsjahr 2025/26 ist notwendig.



Demnach werden für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 vorläufig ein Umsatz von rund EUR 307 Mio. sowie ein EBIT von rund EUR 12 Mio. erwartet. Das EBIT inkludiert einen positiven Einmaleffekt aus dem ersten Quartal iHv rund EUR 23 Mio.



Der Maut-Markt zeigt global eine drastische und in diesem Ausmaß unerwartete Schwäche. Darüber hinaus kam es zu kundenverursachten Verzögerungen bei Projektstarts und -abwicklungen. Der trotz schwierigen Marktsituation relativ gute Auftragseingang der letzten zehn Monate wird sich erst im Umsatz des nächsten Geschäftsjahres 2026/27 und der Folgejahre auswirken. Dies hat dementsprechende Auswirkungen auf das erwartete betriebliche Ergebnis.



Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26 wird daher angepasst. Das Management der Kapsch TrafficCom AG prognostiziert nunmehr einen Umsatz in der Größenordnung von rund EUR 420 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 450 Mio.) und ein EBIT in der Größenordnung von rund EUR 7 Mio. (bisherige Erwartung rund EUR 25 Mio.).



Daher legt Kapsch TrafficCom weiterhin starken Fokus auf kostenseitige Anpassungen, die ihre volle Wirkung allerdings erst im nächsten Geschäftsjahr zeigen werden.



