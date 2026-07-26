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26.07.2026 19:12:14

EQS-Adhoc: Kapsch TrafficCom verständigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf Eckpunkte einer Restrukturierung.

EQS-Ad-hoc: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Kapsch TrafficCom verständigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf Eckpunkte einer Restrukturierung.

26.07.2026 / 19:12 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Kapsch TrafficCom verständigt sich mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern auf Eckpunkte einer Restrukturierung.

Wien, 26. Juli 2026  Kapsch TrafficCom AG (ISIN: AT000KAPSCH9; die "Gesellschaft") hat mit ihren wesentlichen Finanzgläubigern (Kreditgebern und Schuldscheindarlehensgläubigern) eine Standstillvereinbarung sowie eine verbindliche Punktation als Basis für eine umfassende Restrukturierungsvereinbarung mit Laufzeit bis zum 31.3.2028 abgeschlossen.

Bei den Finanzierungen kommt es zu erhöhten Konditionen und wurde die Aussetzung laufender Tilgungen bis 31.03.2028 vereinbart, wobei sich die Gesellschaft neben aufschiebenden Bedingungen im restrukturierungsüblichen Ausmaß zu vorzeitigen Rückzahlungen aus überschüssigen liquiden Mitteln (Cash Sweep) und aus außerordentlichen Zuflüssen sowie zum Verzicht auf Dividendenausschüttungen verpflichtet hat. Die Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibt daher weiter ausgesetzt.

Weiterhin wird die Gesellschaft umfassende Kosteneinsparungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen ergreifen. Darüber hinaus plant die Gesellschaft ebenso Devestitionen in ihrem Geschäftsportfolio und prüft auch die Stärkung der Kapitalbasis.

Zur Unterstützung der Restrukturierung ist geplant, Herrn Dkfm. Markus Richter als Finanzvorstand der Gesellschaft zu bestellen, welcher als ausgewiesener Experte die Umsetzung des Restrukturierungsprozesses maßgeblich begleiten soll.
Kontakt:
Doris Gstatter
Investor Relations Officer
Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien, Österreich
T +43 50 811 1122
doris.gstatter@kapsch.net

Für weitere Informationen zu Kapsch TrafficCom: http://www.kapsch.net


Ende der Insiderinformation

26.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG
Am Europlatz 2
1120 Wien
Österreich
Telefon: +43 50811 1122
Fax: +43 50811 99 1122
E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net
Internet: www.kapschtraffic.com
ISIN: AT000KAPSCH9
WKN: A0MUZU
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900PD3SI453KAW989
EQS News ID: 2371618

 
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2371618  26.07.2026 CET/CEST

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