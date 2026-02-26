Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
26.02.2026 08:05:03
EQS-Adhoc: Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG
|
EQS-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat
Karl Gernandt übernimmt Aufsichtsratsvorsitz der Hapag-Lloyd AG
Der Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG hat Karl Gernandt mit sofortiger Wirkung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Er folgt damit auf Michael Behrendt, der dem Amt des Vorsitzenden aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht nachkommen kann. Michael Behrendt bleibt ordentliches Mitglied des Aufsichtsrats.
Unberührt von dieser Entscheidung bleiben die außerordentlichen Verdienste von Michael Behrendt, dessen Rückkehr in den Vorsitz des Aufsichtsrats von allen Mitgliedern nach vollständiger Genesung ausdrücklich erwünscht ist. Der Aufsichtsrat wird hierüber zu gegebener Zeit beraten.
Mit der Übernahme des Aufsichtsratsvorsitzes hat Karl Gernandt sein Mandat als Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses an Oscar Eduardo Hasbún Martínez übergeben, der seit dem Jahr 2014 Mitglied des Aufsichtsrats der Hapag-Lloyd AG ist.
Kontakt:
Alexander Drews
Director Investor Relations
Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-3705
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 174 326-3123
Ende der Insiderinformation
26.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hapag-Lloyd AG
|Ballindamm 25
|20095 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 40 3001 – 3705
|Fax:
|+49 (0) 40 3001 - 72896
|E-Mail:
|ir@hlag.com
|Internet:
|www.hapag-lloyd.com
|ISIN:
|DE000HLAG475
|WKN:
|HLAG47
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281838
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2281838 26.02.2026 CET/CEST
