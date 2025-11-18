KHD Humboldt Wedag International Aktie

KHD Humboldt Wedag International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 12:31:24

EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: Change of KHD’s Chairman of the Management Board

EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Key word(s): Personnel
KHD Humboldt Wedag International AG: Change of KHD’s Chairman of the Management Board

18-Nov-2025 / 12:31 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Cologne, Germany, November 18, 2025 – Today the Supervisory Board of KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Cologne, informed KHD’s Management Board that the Chairman of the Management Board (CEO), Mr. Jianlong Shen, has resigned as member of the Management Board with effect as of December 20, 2025. The Supervisory Board appointed Mr. Heng Xiang as new member and Chairman of the Management Board (CEO) with effect as from December 20, 2025.
 


End of Inside Information

18-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Germany
Phone: +49 (0)221 6504 0
Fax: +49 (0)221 6504-1209
E-mail: info@khd.com
Internet: www.khd.com
ISIN: DE0006578008
WKN: 657800
Listed: Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2231782

 
End of Announcement EQS News Service

2231782  18-Nov-2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KHD Humboldt Wedag International AGmehr Nachrichten

Analysen zu KHD Humboldt Wedag International AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

KHD Humboldt Wedag International AG 1,72 -4,44% KHD Humboldt Wedag International AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen