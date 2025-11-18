KHD Humboldt Wedag International Aktie
WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008
|
18.11.2025 12:31:24
EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: Change of KHD’s Chairman of the Management Board
|
EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Key word(s): Personnel
Cologne, Germany, November 18, 2025 – Today the Supervisory Board of KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Cologne, informed KHD’s Management Board that the Chairman of the Management Board (CEO), Mr. Jianlong Shen, has resigned as member of the Management Board with effect as of December 20, 2025. The Supervisory Board appointed Mr. Heng Xiang as new member and Chairman of the Management Board (CEO) with effect as from December 20, 2025.
End of Inside Information
18-Nov-2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|KHD Humboldt Wedag International AG
|Von-der-Wettern-Str. 4a
|51149 Köln
|Germany
|Phone:
|+49 (0)221 6504 0
|Fax:
|+49 (0)221 6504-1209
|E-mail:
|info@khd.com
|Internet:
|www.khd.com
|ISIN:
|DE0006578008
|WKN:
|657800
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (General Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2231782
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2231782 18-Nov-2025 CET/CEST
