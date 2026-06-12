KHD Humboldt Wedag International Aktie

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WKN: 657800 / ISIN: DE0006578008

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12.06.2026 10:29:14

EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: KHD gewinnt großen Auftrag in den USA

EQS-Ad-hoc: KHD Humboldt Wedag International AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
KHD Humboldt Wedag International AG: KHD gewinnt großen Auftrag in den USA

12.06.2026 / 10:29 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

KHD gewinnt großen Auftrag in den USA
Köln, 12. June 2026 – Die Humboldt Wedag, Inc. (HW Inc), Peachtree Corners / Georgia, USA, eine Tochtergesellschaft der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat einen Vertrag mit dem Kunden Alamo Cement Company, einem Unternehmen des Buzzi S.p.A. Konzerns, abgeschlossen. Das Engineering und die Lieferung von Ausrüstung für eine neue Zementmahlanlage umfassen ein Auftragsvolumen von umgerechnet mehr als € 40 Mio.

HW Inc wird den Auftragseingang buchen, sobald alle Bedingungen für die uneingeschränkte Ausführung der in dem Vertrag genannten Arbeiten erfüllt sind.
Zusatzinformationen:
ISIN: DE0006578008
WKN: 657800
Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Cologne, Germany
Kontakt
KHD Humboldt Wedag International AG
Jürgen Luckas
Chief Financial Officer
Tel.: +49 (0)221 – 6504-1107
E-Mail: juergen.luckas@khd.com
Website: www.khd.com
 


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12.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KHD Humboldt Wedag International AG
Von-der-Wettern-Str. 4a
51149 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 6504 0
Fax: +49 (0)221 6504-1209
E-Mail: info@khd.com
Internet: www.khd.com
ISIN: DE0006578008
WKN: 657800
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2344712

 
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2344712  12.06.2026 CET/CEST

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