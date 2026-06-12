EQS-Adhoc: KHD Humboldt Wedag International AG: KHD gewinnt großen Auftrag in den USA

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KHD Humboldt Wedag International AG: KHD gewinnt großen Auftrag in den USA



12.06.2026 / 10:29 CET/CEST

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KHD gewinnt großen Auftrag in den USA

Köln, 12. June 2026 – Die Humboldt Wedag, Inc. (HW Inc), Peachtree Corners / Georgia, USA, eine Tochtergesellschaft der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat einen Vertrag mit dem Kunden Alamo Cement Company, einem Unternehmen des Buzzi S.p.A. Konzerns, abgeschlossen. Das Engineering und die Lieferung von Ausrüstung für eine neue Zementmahlanlage umfassen ein Auftragsvolumen von umgerechnet mehr als € 40 Mio.



HW Inc wird den Auftragseingang buchen, sobald alle Bedingungen für die uneingeschränkte Ausführung der in dem Vertrag genannten Arbeiten erfüllt sind.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE0006578008

WKN: 657800

Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

KHD Humboldt Wedag International AG

Von-der-Wettern-Str. 4a

51149 Cologne, Germany

Kontakt

KHD Humboldt Wedag International AG

Jürgen Luckas

Chief Financial Officer

Tel.: +49 (0)221 – 6504-1107

E-Mail:

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– Die Humboldt Wedag, Inc. (HW Inc), Peachtree Corners / Georgia, USA, eine Tochtergesellschaft der KHD Humboldt Wedag International AG (KHD), Köln, hat einen Vertrag mit dem Kunden Alamo Cement Company, einem Unternehmen des Buzzi S.p.A. Konzerns, abgeschlossen. Das Engineering und die Lieferung von Ausrüstung für eine neue Zementmahlanlage umfassen ein Auftragsvolumen von umgerechnet mehr als € 40 Mio.HW Inc wird den Auftragseingang buchen, sobald alle Bedingungen für die uneingeschränkte Ausführung der in dem Vertrag genannten Arbeiten erfüllt sind.ISIN: DE0006578008WKN: 657800Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter WertpapierbörseKHD Humboldt Wedag International AGVon-der-Wettern-Str. 4a51149 Cologne, GermanyKHD Humboldt Wedag International AGJürgen LuckasChief Financial OfficerTel.: +49 (0)221 – 6504-1107E-Mail: juergen.luckas@khd.com Website: www.khd.com



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