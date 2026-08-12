Klöckner Aktie
WKN DE: KC0100 / ISIN: DE000KC01000
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12.08.2026 12:21:14
EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Delisting wird nach Entscheidung der Frankfurter Wertpapierbörse am 12. August 2026 wirksam
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EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Die Klöckner & Co SE ("Gesellschaft") ist heute über die Entscheidung der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse vom 12. August 2026 informiert worden, dass der beantragte Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000KC01000 am 12. August 2026 wirksam wird. Es wird erwartet, dass der Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Ablauf des 12. August 2026 eingestellt wird. Die Gesellschaft wird zudem bei den Börsen Berlin (Tradegate BSX), Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart darauf hinwirken, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nicht mehr im Freiverkehr an diesen Börsen gehandelt werden und bestehende Notierungen kurzfristig eingestellt werden.
Kontakt: Investoren
Fabian Joseph
Head of Investor Relations
+49 211 88245-488
fabian.joseph@kloeckner.com
Presse
Christian Pokropp – Pressesprecher
Head of Corporate Communications | Head of Group HR
+49 211 88245-360
christian.pokropp@kloeckner.com
Ende der Insiderinformation
12.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211-8824-5900
|E-Mail:
|info@kloeckner.com
|Internet:
|www.kloeckner.com
|ISIN:
|DE000KC01000, DE000KC11116
|WKN:
|KC0100, KC1111
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900CQ31CN6GV5LL52
|EQS News ID:
|2381410
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2381410 12.08.2026 CET/CEST
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