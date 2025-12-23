Knaus Tabbert Aktie

Knaus Tabbert für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.12.2025 16:31:53

EQS-Adhoc: Knaus Tabbert AG akzeptiert Bußgeld wegen fehlerhafter Gewichtsangaben

EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Rechtssache
Knaus Tabbert AG akzeptiert Bußgeld wegen fehlerhafter Gewichtsangaben

23.12.2025 / 16:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat gegen die Knaus Tabbert AG eine Geldbuße in Höhe von ca. EUR 6,42 Mio. im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Fahrzeugen der Knaus Tabbert AG verhängt. Die Gesellschaft hat auf Rechtsmittel gegen den Bescheid verzichtet, womit dessen Rechtskraft eingetreten ist.
Bereits mit Ad-hoc-Mitteilung vom 18. Dezember 2024 hatte die Knaus Tabbert AG über die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit fehlerhaften Gewichtsangaben berichtet.
Im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen hat die Gesellschaft eine Rückstellung gebildet und erwartet vor dem Hintergrund des nun festgesetzten Bußgelds keine wesentlichen zusätzlichen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung im Geschäftsjahr 2025.
Die Gesellschaft hat umfassend mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart kooperiert und die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen fortlaufend mit ihr geteilt. Dies wurde von der Staatsanwaltschaft bei der Bemessung der Geldbuße zugunsten der Gesellschaft berücksichtigt.
Die Knaus Tabbert AG geht derzeit davon aus, dass die Zahlung der Geldbuße im ersten Quartal 2026 erfolgen wird. Mit vollständiger Zahlung der Geldbuße ist das Verfahren für die Gesellschaft abgeschlossen.
 


Ende der Insiderinformation

23.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Telefon: +49 (0)8583 / 21-1
Fax: +49 (0)8583 / 21-380
E-Mail: info@knaustabbert.de
Internet: www.knaustabbert.de
ISIN: DE000A2YN504
WKN: A2YN50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2250962

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250962  23.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Knaus Tabbertmehr Nachrichten