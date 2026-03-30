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30.03.2026 22:16:35

EQS-Adhoc: Knaus Tabbert AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Knaus Tabbert AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

30.03.2026 / 22:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Knaus Tabbert AG veröffentlicht Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Der Vorstand der Knaus Tabbert hat heute die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 beschlossen. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der internen Planung erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 einen Konzernumsatz von rund EUR 950 Mio. sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 5,0 % bis 7,0 %.

Zur Anpassung von Kostenstrukturen und Produktionskapazitäten an die erwartete Marktnachfrage hat der Vorstand ein umfangreiches Maßnahmenpaket verabschiedet. Das Maßnahmenprogramm umfasst insbesondere die Produktionsverlagerung einzelner Baureihen, organisatorische Anpassungen mit Reduzierung von Overhead-Kosten, Produktivitätssteigerungen, Anpassungen von Tarifen und Prämien im Personalbereich, Einsparungen bei sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie Maßnahmen zur Margensteigerung.

Die Erreichung der Prognose setzt unter anderem die planmäßige Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen voraus.

 

 



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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Telefon: +49 (0)8583 / 21-1
Fax: +49 (0)8583 / 21-380
E-Mail: info@knaustabbert.de
Internet: www.knaustabbert.de
ISIN: DE000A2YN504
WKN: A2YN50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2300814

 
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2300814  30.03.2026 CET/CEST

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