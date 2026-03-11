Knaus Tabbert Aktie

WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504

11.03.2026 16:41:04

EQS-Adhoc: Knaus Tabbert AG veröffentlicht vorläufige ausgewählte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Knaus Tabbert AG veröffentlicht vorläufige ausgewählte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

11.03.2026 / 16:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Knaus Tabbert AG veröffentlicht vorläufige ausgewählte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

Die Knaus Tabbert AG hat auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen die wesentlichen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 ermittelt.

Der Konzernumsatz beläuft sich demnach vorläufig auf 1,002 Mrd. Euro und die bereinigte EBITDA-Marge beträgt nach vorläufigen Berechnungen rund 2,7 %.

„Wir haben unsere Umsatzprognose erreicht und auch mit der bereinigten EBITDA-Marge bewerten wir vor dem Hintergrund eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds das Ergebnis als respektabel“, so der Vorstand der Knaus Tabbert AG.

Die endgültigen und testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Knaus Tabbert AG planmäßig am 31. März 2026 veröffentlichen.

*Eine Erläuterung der alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im veröffentlichten Jahresabschluss abrufbar im Investor Relations-Bereich auf der Homepage des Unternehmens.



Ende der Insiderinformation

11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Deutschland
Telefon: +49 (0)8583 / 21-1
Fax: +49 (0)8583 / 21-380
E-Mail: info@knaustabbert.de
Internet: www.knaustabbert.de
ISIN: DE000A2YN504
WKN: A2YN50
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2289828

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2289828  11.03.2026 CET/CEST

