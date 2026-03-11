EQS-Adhoc: Knaus Tabbert AG veröffentlicht vorläufige ausgewählte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Knaus Tabbert AG veröffentlicht vorläufige ausgewählte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025



Die Knaus Tabbert AG hat auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen die wesentlichen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 ermittelt.

Der Konzernumsatz beläuft sich demnach vorläufig auf 1,002 Mrd. Euro und die bereinigte EBITDA-Marge beträgt nach vorläufigen Berechnungen rund 2,7 %.

„Wir haben unsere Umsatzprognose erreicht und auch mit der bereinigten EBITDA-Marge bewerten wir vor dem Hintergrund eines weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds das Ergebnis als respektabel“, so der Vorstand der Knaus Tabbert AG.

Die endgültigen und testierten Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Knaus Tabbert AG planmäßig am 31. März 2026 veröffentlichen.

*Eine Erläuterung der alternativen Leistungskennzahlen finden Sie im veröffentlichten Jahresabschluss abrufbar im Investor Relations-Bereich auf der Homepage des Unternehmens.