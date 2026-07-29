EQS-Adhoc: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse veröffentlicht neuen mittelfristigen Ausblick für 2030 und erhöht operativen Ausblick für 2026

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Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Knorr-Bremse veröffentlicht neuen mittelfristigen Ausblick für 2030 und erhöht operativen Ausblick für 2026



29.07.2026 / 17:40 CET/CEST

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Knorr-Bremse veröffentlicht neuen mittelfristigen Ausblick für 2030 und erhöht operativen Ausblick für 2026

München, 29. Juli 2026

Die Knorr-Bremse AG veröffentlicht im Rahmen der neuen Wachstumsoffensive „Growth Beyond“ einen neuen mittelfristigen Ausblick für 2030.

Im Geschäftsjahr 2030 erwartet das Unternehmen folgende Finanzkennzahlen für die Knorr-Bremse Gruppe:

Umsatz von rund € 10 Mrd.

Operative EBIT-Marge von rund 16 %

Cash Conversion Rate von über 90 %

Return on Capital Employed von über 25 %

Grundlage und Ausgangspunkt der neuen Mittelfrist-Guidance sind die Erfolge des Strategie-Programms BOOST sowie die guten Ergebnisse im zweiten Quartal 2026.

Im Juli 2023 hatte Knorr-Bremse erstmalig das Strategie-Programm BOOST vorgestellt und dabei mittelfristige Ziele für 2026 veröffentlicht. Das wichtigste Kernziel des Programms war die Verbesserung der operativen EBIT-Marge, für die ein Wert von über 14 % angestrebt wurde. Im zweiten Quartal 2026 hat Knorr-Bremse dieses Ziel mit 14,2 % erreicht und erwartet, dass auch die Prognose für die anderen Schwerpunktthemen Umsatz (€ 8-9 Mrd.) und Cash Conversion Rate (80-90 %) im Gesamtjahr 2026 erreicht wird. Daran anknüpfend hat der Vorstand mit heutiger Zustimmung des Aufsichtsrats die Wachstumsoffensive „Growth Beyond“ beschlossen. Im Fokus des Programms steht die Steigerung des profitablen Wachstums von Knorr-Bremse unter Beibehaltung der durch BOOST gewonnenen Effizienz.

Für die Berichtsperiode April bis Juni 2026 (Q2/26) rechnet die Knorr-Bremse AG mit folgenden vorläufigen Finanzkennzahlen, die verglichen mit dem aktuellen Consensus von Vara Research weitgehend im Rahmen der Analystenerwartungen liegen:

Der Auftragseingang liegt bei rund € 2,20 Mrd. (Consensus: € 2,23 Mrd.)

Die Umsatzerlöse liegen bei rund € 2,14 Mrd. (Consensus: € 2,09 Mrd.)

Die operative EBIT-Marge liegt bei 14,2 % (Consensus: 14,1 %)

Der Free Cashflow liegt bei € 262 Mio. (Q2/25: € 145,6 Mio.)

Das Periodenergebnis beläuft sich auf rund € 174,3 Mio. (Consensus: € 176,6 Mio.) und der Gewinn je Aktie liegt entsprechend bei € 1,08 (Consensus: € 1,10)

Return on Capital Employed bei rund 24 % (Q2/25: 21,3 %)

Aufgrund der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 insgesamt und der guten Aussichten bis zum Jahresende 2026, hebt Knorr-Bremse den operativen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an. Es wird weiterhin angenommen, dass sich die Krise im Nahen Osten nicht verschärft oder länger anhält, unter anderem im Hinblick auf Lieferkettenunterbrechungen. Neben Effekten aus der Akquisition von duagon basiert der Ausblick auf dem aktuellen Unternehmensportfolio. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz zwischen 8.100-8.300 Mio. EUR (bisher: 8.000-8.300 Mio. EUR), eine operative EBIT-Marge von 14.0-14.5 % (bisher: rund 14 %) sowie einen Free Cashflow von 750-850 Mio. EUR.

Der vollständige Halbjahresbericht 2026 wird planmäßig am 30. Juli 2026 veröffentlicht.

Erläuterungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht 2025 der Knorr-Bremse AG (abrufbar unter https://ir.knorr-bremse.com/download/companies/knorrbremse/Annual%20Reports/DE000KBX1006-JA-2021-PN-EQ-D-00.pdf).

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Diese Veröffentlichung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Knorr-Bremse-Konzerns.

Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen.

Knorr-Bremse übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.