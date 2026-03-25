EQS-Adhoc: Kontron AG: Kontron AG beschließt neues Aktienrückkaufprogramm I 2026 zum Erwerb eigener Aktien

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Kontron AG: Kontron AG beschließt neues Aktienrückkaufprogramm I 2026 zum Erwerb eigener Aktien



25.03.2026 / 12:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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25.03.2026 | Österreich

Der Vorstand der Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) hat am 25.03.2026 beschlossen, auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 11.06.2025, welcher am 13.06.2025 über ein elektronisches Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, gemäß § 65 Abs 1 Z 8 AktG ein Rückkaufprogramm für eigene Aktien (das "Aktienrückkaufprogramm I 2026") durchzuführen.

Die Entscheidung des Vorstands, das Aktienrückkaufprogramm I 2026 aufzulegen, wurde vor dem Hintergrund des aktuellen Aktienkurses des Unternehmens getroffen, der aus Sicht des Vorstands ein sehr attraktives Niveau darstellt.

Aktienerwerbe im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 erfolgen für die Kontron AG, welche ein Kreditinstitut mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms I 2026 beauftragen wird, welches seine Entscheidung über den Erwerbszeitpunkt unabhängig und unbeeinflusst von der Kontron AG trifft und die Handelsbedingungen gemäß Artikel 3 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 08.03.2016 einzuhalten hat. Es ist beabsichtigt, die rückgekauften Aktien für sämtliche Zwecke gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2025 zu verwenden.

Das beabsichtigte Volumen beläuft sich auf bis zu 2.900.000 Aktien, die rund 4.54% des Aktienkapitals der Kontron AG Stück entsprechen. Der Rückkauf unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2026 startet voraussichtlich am Donnerstag, den 26. März 2026 und läuft bis längstens 30. September 2026 (einschließlich). Rückkäufe werden im Rahmen der Safe-harbour Rule (Artikel 5 der Marktmissbrauchsverordnung) erfolgen. Aktienrückkäufe unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2026 können sowohl über die Börse als auch über multilaterale Handelssysteme (MTFs) durchgeführt werden. Der maximale Preis liegt bei EUR 24 pro Aktie. Zudem darf der Kaufpreis nicht mehr als 10% unter bzw. über dem durchschnittlichen Kontron-Börsenkurs der letzten 5 Börsentage vor Erwerb der Aktien im XETRA Handel liegen. Der anvisierte maximale Gesamtbetrag, der von Kontron AG für das Aktienrückkaufprogramm I 2026 aufgewendet wird, liegt bei EUR 50 Millionen.

Die Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 sowie allfällige Änderungen des Aktienrückkaufprogramms I 2026 werden auf der Internetseite der Kontron AG unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.kontron.com/de/konzern/investoren/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramme

Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Kontron AG-Aktien und begründet keine Verpflichtung der Kontron AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Kontron AG-Aktien anzunehmen.