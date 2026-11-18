EQS-Ad-hoc: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

Korrektur der Veröffentlichung vom 12.11.2026, 16:39 Uhr CET/CEST - MOBOTIX AG: Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands



18.11.2026 / 17:03 CET/CEST

Berichtigung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Winnweiler, 12. November 2026 – Die MOBOTIX AG gibt bekannt, dass Frau Madeleine Kraus ihr Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft am 4. November 2026 mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.

Ferner hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG Herrn Aleksandar Smiljanic in seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag aus wichtigem Grund abberufen.

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die Vorstandsstruktur der Gesellschaft künftig zu verschlanken. Damit soll eine effiziente und wirtschaftliche Unternehmensführung sichergestellt werden.



Kontakt:

Julia Schohl, Investor Relation Manager, ir@mobotix.com



Ende der Insiderinformation

Veränderte Umstände / wahre Information:



Winnweiler, 18. November 2026 – Der Vorstand der MOBOTIX AG berichtigt hiermit die am 12. November 2026 um 16:39 Uhr veröffentlichte Ad-hoc-Mitteilung mit dem Titel „MOBOTIX AG: Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands“.



In der ursprünglichen Meldung ist in der Überschrift ein redaktioneller Fehler hinsichtlich der Beendigung der Ämter der Vorstandsmitglieder unterlaufen.



Falsche Angabe: „Niederlegung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG und geplante Verkleinerung des Vorstands.“



Korrekte Angabe: „Beendigung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG durch Niederlegung und Abberufung sowie geplante Verkleinerung des Vorstands.“



Ferner ist hinsichtlich des Datums der Abberufung ein redaktioneller Fehler unterlaufen.



Falsche Angabe: „Ferner hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG Herrn Aleksandar Smiljanic in seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit Wirkung zum heutigen Tag aus wichtigem Grund abberufen.“



Korrekte Angabe: „Ferner hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG Herrn Aleksandar Smiljanic mit Beschluss vom 9. November 2026 in seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund abberufen.“



Die übrigen Angaben in der ursprünglichen Mitteilung bleiben unverändert.



Der vollständige, berichtigte Text der Mitteilung lautet wie folgt:



Beendigung der Ämter zweier Vorstandsmitglieder der MOBOTIX AG durch Niederlegung und Abberufung sowie geplante Verkleinerung des Vorstands



Winnweiler, 12. November 2026 – Die MOBOTIX AG gibt bekannt, dass Frau Madeleine Kraus ihr Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft am 4. November 2026 mit sofortiger Wirkung niedergelegt hat.



Ferner hat der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG Herrn Aleksandar Smiljanic mit Beschluss vom 9. November 2026 in seinem Amt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund abberufen.



Der Aufsichtsrat beabsichtigt, die Vorstandsstruktur der Gesellschaft künftig zu verschlanken. Damit soll eine effiziente und wirtschaftliche Unternehmensführung sichergestellt werden.



Kontakt:

Julia Schohl, Investor Relation Manager, ir@mobotix.com

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