Kulmbacher Brauerei Aktie

Kulmbacher Brauerei für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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19.03.2026 14:34:34

EQS-Adhoc: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Hauptversammlung eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie vor

EQS-Ad-hoc: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft / Schlagwort(e): Dividenden
Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Hauptversammlung eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie vor

19.03.2026 / 14:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Hauptversammlung eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie vor

Vorstand und Aufsichtsrat der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft haben heute beschlossen, der Hauptversammlung, die am 20. Mai 2026 stattfinden soll, eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie (2024: 1,35 Euro je Aktie) für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen.

Hintergrund für diesen Beschluss sind vorzunehmende einmalige außerordentliche nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen im IFRS-Konzernabschluss 2025 der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft in Höhe von 3,2 Millionen Euro sowie im Einzelabschluss in Höhe von 5,8 Millionen Euro. Hinzukommen Restrukturierungskosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro aus der Schließung zweier Standorte.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisbelastung ist es nach Einschätzung von Vorstand und Aufsichtsrat im Interesse der Gesellschaft, die Zahlung einer gegenüber dem Vorjahr verringerten Dividende vorzuschlagen.

Die erwarteten nicht zahlungswirksamen Wertberichtigungen wirken sich auf das EBIT des Konzerns und der Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft aus, betreffen die Finanzlage aber nicht wesentlich.

Mitteilende Person:

Christoph Ahlborn (Vorstandssprecher)



Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
Lichtenfelser Straße 9
95326 Kulmbach
Deutschland
Telefon: 09221-705-162
E-Mail: heike.hartelt@kulmbacher.de
Internet: www.kulmbacher-brauerei-ag.de
ISIN: DE0007007007
WKN: 700700
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München (m:access)
EQS News ID: 2294514

 
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2294514  19.03.2026 CET/CEST

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