EQS-Adhoc: LAIQON AG: Beschlüsse zur Sachkapitalerhöhung im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31

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LAIQON AG: Beschlüsse zur Sachkapitalerhöhung im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31



15.04.2026 / 19:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

LAIQON AG beschließt Rückerwerb von Teilschuldverschreibungen im Nominalbetrag von bis zu 17,5 Mio. EUR gegen Ausgabe von bis zu Stück 1,76 Mio. neuer Aktien zum Ausgabekurs von 6,25 EUR je neue Aktie und Ausgabe von Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 im Nominalbetrag von bis zu 6,5 Mio. EUR im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung

Hamburg, 15. April 2026

Der Vorstand der LAIQON AG („LQAG“ oder „Gesellschaft“, ISIN: DE000A12UP29) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Rahmen der Konzernfinanzierung 2026/31 (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News vom 29.03.2026), die bereits mit vorstehender Ad-hoc-Mitteilung und Corporate News angekündigte Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.

Auf der Grundlage der heutigen Beschlussfassung wird ausgewählten Gläubigern der Wandelschuldverschreibung 2023/2027 (ISIN DE000A30V885), der Wandelschuldverschreibung 2023/2028 (ISIN DE000A351P38) und der Unternehmensanleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFUP9) angeboten, Teilschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt bis zu 17,5 Mio. EUR gegen Ausgabe von bis zu Stk. 1.760.000 neuer Aktien an der Gesellschaft und Teilschuldverschreibungen der neuen Unternehmensanleihe 2026/2031 (ISIN DE000A460QG9) im Gesamtnominalbetrag von bis zu 6,5 Mio. EUR im Wege einer Sachkapitalerhöhung zurückzuerwerben.

Dabei hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Ausgabekurs je neue Aktie auf 6,25 EUR festgesetzt; der Ausgabekurs liegt damit deutlich über dem aktuellen Kurs der LAIQON-Aktie.

Konkret können maximal (i) bis zu Stk. 4.000 Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2023/2027 im Nominalbetrag von insgesamt bis zu 4 Mio. EUR, (ii) bis zu Stk. 9.000 Teilschuldverschreibungen der Wandelschuldverschreibung 2023/2028 im Nominalbetrag von insgesamt bis zu 9 Mio. EUR und bis zu Stk. 45 Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe 2025/2030 im Nominalbetrag von insgesamt bis zu 4,5 Mio. EUR von den ausgewählten Gläubigern als Sacheinlagegegenstände eingebracht werden.

Über die Zulassung der Zeichner, die Festlegung ihrer jeweiligen Einlagegegenstände und die dafür von der Gesellschaft zu erbringenden Gegenleistungen wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen der Vorgaben der heutigen Beschlussfassung noch gesondert beschlossen.

Kontakt:LAIQON AGHendrik DunckerIR/PRAn der Alster 4220099 HamburgTel: +49-40-325678-145Mail: ir@laiqon.com