PCP PublicCapitalPartners Aktie
WKN DE: A2DA40 / ISIN: DE000A2DA406
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16.07.2026 22:00:14
EQS-Adhoc: Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten
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EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten
Heidenkampsweg 75
E-Mail: ir@lampetia-ag.de
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lampetia AG
|Heidenkampsweg 75
|20097 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 123 92 163
|E-Mail:
|ir@lampetia-ag.de
|ISIN:
|DE000A2DA406
|WKN:
|A2DA40
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
|LEI Code:
|8945004P7OSYLT6FLD13
|EQS News ID:
|2367148
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2367148 16.07.2026 CET/CEST
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