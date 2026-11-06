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06.11.2026 15:10:13

EQS-Adhoc: Lampetia AG: Verkauf der Lampetia Investments Engineering Ltd geplant

EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen
Lampetia AG: Verkauf der Lampetia Investments Engineering Ltd geplant

06.11.2026 / 15:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lampetia AG: Verkauf der Lampetia Investments Engineering Ltd geplant

Hamburg, 6. November 2026 – Die Lampetia AG („Lampetia“, ISIN DE000A2DA406) beabsichtigt, ihre 100-prozentige Beteiligung an ihrem Tochterunternehmen Lampetia Investments Engineering Ltd, Valletta, Malta („LIEN“) an ihre Mehrheitsaktionärin GSR Investment GmbH, Walldorf („GSR“) zu verkaufen.

Der beabsichtigte Verkauf erfolgt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung der Beteiligungsstruktur der Gesellschaft.

Bei der LIEN handelt es sich um ein wesentliches Tochterunternehmen der Lampetia, dessen Erträge den weit überwiegenden Teil des Ergebnisses der Lampetia ausmachen. Der Verkauf bedarf der Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft. Die Lampetia wird hierzu noch am heutigen Tag durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, die am 15. Dezember 2026 stattfinden wird.

Zur Bestimmung eines angemessenen Kaufpreises hat die Lampetia von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Unternehmensbewertung ihres Tochterunternehmens nach IDW S 1 (Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen) erstellen lassen. Aufgrund der Unternehmensbewertung haben sich die Lampetia und die GSR auf einen Kaufpreis von EUR 11 Mio. für sämtliche Anteile geeinigt. Der zwischen Verkäufer und Käufer vereinbarte Kaufpreis wird bis 31. Dezember 2027 gezahlt und ist bis dahin marktüblich verzinst und vollständig besichert.

Lampetia AG
Andre Baalhorn, Vorstand

Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg

E-Mail: ir@lampetia-ag.de
Website: https://lampetia-ag.de



Ende der Insiderinformation

06.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lampetia AG
Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 89 123 92 163
E-Mail: ir@lampetia-ag.de
ISIN: DE000A2DA406
WKN: A2DA40
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
LEI Code: 8945004P7OSYLT6FLD13
EQS News ID: 2430158

 
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2430158  06.11.2026 CET/CEST

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