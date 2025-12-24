learnd Aktie
WKN DE: A3CS4Z / ISIN: LU2358378979
|
24.12.2025 12:10:14
EQS-Adhoc: learnd SE: Dividendenausschüttung und Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der learnd Ltd. im Rahmen eines Management-Buy-outs
|
EQS-Ad-hoc: learnd SE / Schlagwort(e): Dividende
Öffentliche Bekanntmachung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)
Dividendenausschüttung und Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der learnd Ltd. im Rahmen eines Management-Buy-outs
Die Auszahlung der in der Ad-hoc-Mitteilung vom 24. September 2025 angekündigten Dividende ist spätestens mit der Feststellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen. Vorgesehen ist eine Dividende in Höhe von 0,40 EUR je Aktie.
Der aus dem Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung von 50,5 % erzielte Nettoverkaufserlös wäre damit wie folgt verwendet worden:
(i) rund 41 % zur Rückführung einer Akquisitionsfinanzierung, die für frühere Akquisitionen eingesetzt wurde,
(ii) rund 24 % zur Ausschüttung der Dividende,
(iii) rund 10 % zur Rückführung bestehender Gesellschafterdarlehen sowie eines weiteren Darlehens.
Der verbleibende Betrag sollte zur Deckung operativer Kosten verwendet werden.
Kontakt:
learnd SE
Gisbert Rühl
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen des Vorstands der Gesellschaft beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier gemachten Aussagen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.
Ende der Insiderinformation
24.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|learnd SE
|9, rue de Bitbourg
|1273 Luxemburg
|Luxemburg
|Telefon:
|+352 27 47 91 555
|Internet:
|https://learnd.co.uk/
|ISIN:
|LU2358378979, LU2358379514
|WKN:
|A3CS4Z, A3GSW5
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2251426
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
