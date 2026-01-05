LEIFHEIT Aktie

WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506

05.01.2026 09:56:05

EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie
Leifheit Aktiengesellschaft: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden

05.01.2026 / 09:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Leifheit Aktiengesellschaft: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden

Nassau/Deutschland, 5. Januar 2026 – Der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats der Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506), Herr Dr. Günter Blaschke, hat heute den Vorstand der Leifheit Aktiengesellschaft informiert, dass er sein Amt als Aufsichtsratsmitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 30. April 2026 aus persönlichen Gründen niederlegt.

Der Aufsichtsrat wird sich mit der Nachfolge von Herrn Dr. Blaschke befassen und ist zuversichtlich, der Hauptversammlung vom 3. Juni 2026 einen Kandidaten für die Wahl des dann fehlenden sechsten Aufsichtsratsmitglieds vorschlagen zu können.

 

Kontakt:
Leifheit AG
Petra Dombrowsky
Executive Assistant/CIRO
D-56377 Nassau
ir@leifheit.com
+49 2604 977218


Ende der Insiderinformation

05.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Deutschland
Telefon: 02604 977-0
Fax: 02604 977-340
E-Mail: ir@leifheit.com
Internet: www.leifheit-group.com
ISIN: DE0006464506
WKN: 646450
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2254086

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2254086  05.01.2026 CET/CEST

