LEIFHEIT Aktie
WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506
|
05.01.2026 09:56:05
EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Resignation of the Chairman of the Supervisory Board
|
EQS-Ad-hoc: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel
Leifheit Aktiengesellschaft: Resignation of the Chairman of the Supervisory Board
Nassau/Germany, 5 January 2026 - The long-standing Chairman of the Supervisory Board of Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506), Dr. Günter Blaschke, today informed the Management Board of Leifheit Aktiengesellschaft that he is stepping down as a member and Chairman of the Supervisory Board for personal reasons with effect from end of April 30, 2026.
The Supervisory Board will consider the succession of Dr. Blaschke and is confident that it will be able to propose a candidate for the election of the then vacant sixth member of the Supervisory Board at the Annual General Meeting on June 3, 2026.
Contact:
Leifheit AG
Petra Dombrowsky
Executive Assistant/CIRO
D-56377 Nassau
ir@leifheit.com
+49 2604 977218
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Leifheit Aktiengesellschaft
|Leifheitstraße 1
|56377 Nassau
|Germany
|Phone:
|02604 977-0
|Fax:
|02604 977-340
|E-mail:
|ir@leifheit.com
|Internet:
|www.leifheit-group.com
|ISIN:
|DE0006464506
|WKN:
|646450
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2254086
|End of Announcement
Aktien in diesem Artikel
|LEIFHEIT AG
|14,75
|0,00%
