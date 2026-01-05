LEIFHEIT Aktie

WKN: 646450 / ISIN: DE0006464506

05.01.2026 09:56:05

EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Resignation of the Chairman of the Supervisory Board

EQS-Ad-hoc: LEIFHEIT Aktiengesellschaft / Key word(s): Personnel
Leifheit Aktiengesellschaft: Resignation of the Chairman of the Supervisory Board

05-Jan-2026 / 09:56 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Leifheit Aktiengesellschaft: Resignation of the Chairman of the Supervisory Board

Nassau/Germany, 5 January 2026 - The long-standing Chairman of the Supervisory Board of Leifheit Aktiengesellschaft (ISIN DE0006464506), Dr. Günter Blaschke, today informed the Management Board of Leifheit Aktiengesellschaft that he is stepping down as a member and Chairman of the Supervisory Board for personal reasons with effect from end of April 30, 2026.

The Supervisory Board will consider the succession of Dr. Blaschke and is confident that it will be able to propose a candidate for the election of the then vacant sixth member of the Supervisory Board at the Annual General Meeting on June 3, 2026.

 

Contact:
Leifheit AG
Petra Dombrowsky
Executive Assistant/CIRO
D-56377 Nassau
ir@leifheit.com
+49 2604 977218


End of Inside Information

05-Jan-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Leifheit Aktiengesellschaft
Leifheitstraße 1
56377 Nassau
Germany
Phone: 02604 977-0
Fax: 02604 977-340
E-mail: ir@leifheit.com
Internet: www.leifheit-group.com
ISIN: DE0006464506
WKN: 646450
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2254086

 
End of Announcement EQS News Service

2254086  05-Jan-2026 CET/CEST

