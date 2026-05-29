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29.05.2026 10:44:04

EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)

EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Stellungnahme
Lenzing AG: Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)

29.05.2026 / 10:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)


Lenzing, 29. Mai 2026 – Der Aufsichtsrat der Lenzing AG hat Dr. Georg Kasperkovitz mit Wirkung zum 1. Juni 2026 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Lenzing AG ernannt.

Kasperkovitz ist seit Juni 2025 Mitglied des Vorstandes und Chief Operations Officer (COO) der Lenzing AG. In dieser Funktion verantwortet er die Faserdivision (Vertrieb, Produktion und Supply Chain) sowie das unternehmensweite Performance-Programm.

Seine Funktionsperiode als CEO läuft bis zum 31. Mai 2029.

Die Zusammensetzung des Vorstandes bleibt unverändert und besteht weiterhin aus Georg Kasperkovitz (CEO), Mathias Breuer (CFO) und Christian Skilich (CPO/CTO).

 

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E-Mail    media@lenzing.com
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29.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Telefon: +43 7672-701-0
Fax: +43 7672-96301
E-Mail: office@lenzing.com
Internet: www.lenzing.com
ISIN: AT0000644505
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2335610

 
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2335610  29.05.2026 CET/CEST

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