Lenzing Aktie
WKN: 64450 / ISIN: AT0000644505
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29.05.2026 10:44:04
EQS-Adhoc: Lenzing AG: Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)
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EQS-Ad-hoc: Lenzing AG / Schlagwort(e): Stellungnahme
Lenzing AG ernennt Georg Kasperkovitz zum Vorstandsvorsitzenden (CEO)
Kasperkovitz ist seit Juni 2025 Mitglied des Vorstandes und Chief Operations Officer (COO) der Lenzing AG. In dieser Funktion verantwortet er die Faserdivision (Vertrieb, Produktion und Supply Chain) sowie das unternehmensweite Performance-Programm.
Seine Funktionsperiode als CEO läuft bis zum 31. Mai 2029.
Die Zusammensetzung des Vorstandes bleibt unverändert und besteht weiterhin aus Georg Kasperkovitz (CEO), Mathias Breuer (CFO) und Christian Skilich (CPO/CTO).
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Ende der Insiderinformation
29.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Lenzing AG
|4860 Lenzing
|Österreich
|Telefon:
|+43 7672-701-0
|Fax:
|+43 7672-96301
|E-Mail:
|office@lenzing.com
|Internet:
|www.lenzing.com
|ISIN:
|AT0000644505
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2335610
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2335610 29.05.2026 CET/CEST
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