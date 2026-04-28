EQS-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Aufsichtsrat billigt Jahresabschluss 2025 und schlägt Dividende von 10,00 EURO je Aktie vor

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Limes Schlosskliniken AG: Aufsichtsrat billigt Jahresabschluss 2025 und schlägt Dividende von 10,00 EURO je Aktie vor



28.04.2026 / 11:25 CET/CEST

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DGAP-Adhoc: LIMES Schlosskliniken AG:



Aufsichtsrat billigt Jahresabschluss 2025 und schlägt Dividende von 10,00 EURO je Aktie vor.

Köln, 28. April 2026: Der Aufsichtsrat der LIMES Schlosskliniken AG hat auf seiner heutigen Aufsichtsratssitzung den Jahresabschluss und den Konzernabschluss 2025 nebst Lagebericht nach Vorlage der finalen Berichte geprüft und gemäß dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwände erhoben.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss zum 31.12.2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

Zudem hat der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 10 EURO je Aktie vorzuschlagen.

Die Geschäftszahlen 2025 (Konzernabschluss) der LIMES Schlosskliniken AG werden am 11.05.2026 veröffentlicht und entsprechen den vorläufig veröffentlichten Ergebnissen.

Das Geschäftsjahr 2026 entwickelt sich bislang stärker als geplant. Im ersten Quartal betrug die Gesamtleistung 15.5 Mio EURO ( + 38% ggü. VJ), EBITDA 3.9 Mio EURO( + 32 % ggü. VJ).

Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.

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Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 0221 669 615 10, p.kaes@limes.care, www.limes-schlosskliniken.de



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