EQS-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: LIMES Schlosskliniken erwirbt Schlossklinik Abtsee im Berchtesgadener Land / Konzernentwicklung QI

DGAP-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: LIMES Schlosskliniken erwirbt Schlossklinik Abtsee im Berchtesgadener Land / Konzernentwicklung QI Köln, den 03. Mai 2023. Die LIMES Schlosskliniken AG hat heute von der Bergman Deutsche Klinik Laufen GmbH die Immobilie der Schlossklinik Abtsee erworben. Der bisherige Klinikbetrieb als Venenzentrum mit Plastischer Chirurgie wird nicht mehr fortgeführt. Die LIMES Schlossklinik wird die Immobilie in den nächsten Monaten entsprechend ihren Anforderungen renovieren und im Frühjahr 2024 als Psychiatrische Klinik mit ca. 50 Behandlungsplätzen wieder eröffnen. Die Klinik ist mit einem großzügigen Park am Abtdorfer See gelegen und bietet allen Patientenzimmern einen einzigartigen Blick auf die Berchtesgadener Berge. Die Mozartstadt Salzburg mit internationalem Flughafen ist 21km entfernt. Die bisherigen Klinikbetriebe der LIMES Gruppe haben sich im ersten Quartal 2023 mit einem Umsatzplus von 26 % stärker entwickelt als geplant. Unterstützt wurde die positive Entwicklung durch eine sehr gute Klinikbelegung der Paracelsus Klinik in Zürich. Trotz der noch nicht kompensierten Verzögerungskosten für den Anlauf der neuen Klinik in Lindlar in Höhe von 243 TEUR für das I. Quartal, und zweistellig inflationsbedingten Mehrkosten, erzielte die LIMES Gruppe ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1.340 TEUR (Vj. 1.323 TEUR). Der Quartals Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) beläuft sich auf 818 TEUR ( Vj. 808 TEUR). Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 02203 / 29014-202, p.kaes@limes.care, www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: Deutsch

Unternehmen: LIMES Schlosskliniken AG, Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln, Deutschland

Telefon: 49 2203 29014-202

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA



