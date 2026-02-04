Limes Schlosskliniken Aktie

04.02.2026 10:52:04

EQS-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2025 (untestiert) / Prognose 2026

Limes Schlosskliniken AG: Vorläufiges Konzernergebnis 2025 (untestiert) / Prognose 2026

04.02.2026 / 10:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vorläufiges Konzernergebnis 2025 (untestiert) / Prognose 2026

  • Gesamterträge 53,1 Mio. EUR  + 40 %
     
  • Patiententage 52.374  + 9 %
     
  • Bruttoergebnis (EBITDA) 12,8 Mio. EUR  + 78 %
     
  • EBITDA-Marge 24 % (VJ. 19%)
     
  • Cashflow pro Aktie 43 EUR (VJ. 24 EUR)
     
  • Betriebsergebnis (EBIT) 9,2 Mio. EUR  + 112 %
     
  • Gewinn vor Steuern 8,9 Mio. EUR  + 116 %
     
  • Planmäßiger Anlauf der zwei neuen Kliniken, LIMES Schlossklinik Abtsee seit Januar 2026 bereits positiv.

 

Köln, 04. Februar 2026: Im Geschäftsjahr 2025 kam es zu einer deutlichen Umsatzausweitung in der LIMES Schlosskliniken Gruppe. Die Nachfrage nach medizinisch-therapeutischer Leistung war in allen LIMES Schlosskliniken positiv. Bei der Paracelsus Recovery Clinic in Zürich kam es gegenüber dem Vorjahr zu einer deutlichen Umsatz- und Ertragssteigerung. Die LIMES Schlosskliniken Mecklenburgische Schweiz und Fürstenhof erhöhten den Umsatz und den Ertragsausweis zweistellig. Die Anlaufkosten der beiden neuen Kliniken Abtsee und Bergisches Land fielen geringer aus als erwartet. Die Klinik für Jugendliche am Abtsee verzeichnet eine starke Nachfrage, sodass wir für das Gesamtjahr von einem positiven Ergebnisbeitrag ausgehen. Für die Klinik Bergisches Land in Lindlar
dürfte Anfang des II. Quartals 2026 die Gewinnschwelle erreicht werden.

Für 2026 erwarten wir eine solide Entwicklung der bestehenden Kliniken und eine Umsatz- und Ertragsausweitung durch die beiden neuen Kliniken.

 

Kurzprofil: Die LIMES Schlosskliniken Gruppe betreibt hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die LIMES Schlosskliniken Gruppe stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:
LIMES Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations
Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln
Tel.: 0221 669 615 10, p.kaes@limes.care, www.limes-schlosskliniken.de

