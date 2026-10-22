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22.10.2026 18:10:33

EQS-Adhoc: LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

22.10.2026 / 18:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky geht Ende Januar 2027 in den Ruhestand

Zug, 22. Oktober 2026 – Dr. Joachim Damasky, Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrats der LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270), tritt im Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat mit Ablauf des 31. Januar 2027 in den Ruhestand. Zum selben Zeitpunkt scheidet er aus dem Verwaltungsrat aus. Bis dahin bleibt Dr. Damasky im Amt, um einen geordneten Übergang sicherzustellen, und steht LION danach weiterhin als Berater zur Verfügung. Das operative Geschäft wird künftig von einem neuen Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaften LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH geleitet, der in Kürze bekannt gegeben wird.
Verantwortlich für die Mitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:
Ian Mukherjee, Präsident des Verwaltungsrates

LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
 


Ende der Insiderinformation

22.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LION E-Mobility AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0) 41 749 40 75
E-Mail: info@lionemobility.com
Internet: www.lionemobility.com
ISIN: CH0560888270
WKN: A2QH97
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200APPWFDYDGV1M54
EQS News ID: 2419918

 
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2419918  22.10.2026 CET/CEST

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