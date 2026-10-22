LION E-Mobility Aktie

LION E-Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QH97 / ISIN: CH0560888270

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 18:10:33

EQS-Adhoc: LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky to retire at the end of January 2027

EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky to retire at the end of January 2027

22-Oct-2026 / 18:10 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

LION E-Mobility AG: CEO Dr. Joachim Damasky to retire at the end of January 2027

Zug, 22 October 2026 – Dr. Joachim Damasky, Chief Executive Officer and Member of the Board of Directors of LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270), will retire in agreement with the Board of Directors with effect from the end of 31 January 2027. He will step down from the Board of Directors with effect from the same date. Until then, Dr. Damasky will remain in office to ensure an orderly transition and will continue to be available to LION as an adviser thereafter. Going forward, the operational business will be managed by a new Managing Director of the German subsidiaries LION Smart GmbH and LION Smart Production GmbH, who will be announced shortly.
Responsible for the release: Board of Directors LION E-Mobility AG
Ian Mukherjee, Chairman of the Board
LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com


End of Inside Information

22-Oct-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: LION E-Mobility AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Switzerland
Phone: +41 (0) 41 749 40 75
E-mail: info@lionemobility.com
Internet: www.lionemobility.com
ISIN: CH0560888270
WKN: A2QH97
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Munich (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200APPWFDYDGV1M54
EQS News ID: 2419918

 
End of Announcement EQS News Service

2419918  22-Oct-2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LION E-Mobility AG

mehr Nachrichten

Analysen zu LION E-Mobility AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

LION E-Mobility AG 1,57 1,29% LION E-Mobility AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen