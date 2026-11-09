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09.11.2026 19:30:03

EQS-Adhoc: LION E-Mobility veröffentlicht vorläufige Neunmonatszahlen 2026 und passt Prognose an

EQS-Ad-hoc: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
LION E-Mobility veröffentlicht vorläufige Neunmonatszahlen 2026 und passt Prognose an

09.11.2026 / 19:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LION E-Mobility veröffentlicht vorläufige Neunmonatszahlen 2026 und passt Prognose an

Zug, 9. November 2026 – Nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen erzielte die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270) in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von EUR 15,4 Millionen. Der Umsatz im dritten Quartal belief sich auf EUR 8,5 Millionen. Die Umsatzentwicklung blieb damit hinter den Erwartungen des Unternehmens zurück. Dies ist insbesondere auf verzögerte Lieferabrufe von Kunden aus dem Mobilitätsbereich, längere Lieferzeiten für BESS-Komponenten sowie transportbedingte Verzögerungen innerhalb der Lieferkette infolge der geopolitischen Lage zurückzuführen. LION geht davon aus, dass sich wesentliche Aufträge auf das Jahr 2027 verschieben werden. Auf Grundlage des bislang erzielten Umsatzes und der aktuellen Auftragssituation erwartet der Vorstand für das gesamte Geschäftsjahr 2026 nun einen Umsatz zwischen EUR 20 Millionen und EUR 25 Millionen (zuvor: über EUR 35 Millionen). Für das Gesamtjahr erwartet LION weiterhin ein positives EBITDA (zuvor: deutlich positives EBITDA).

Das Unternehmen wird seine vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 am 11. November veröffentlichen.

Verantwortlich für die Mitteilung: Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG: 

Ian Mukherjee, Präsident des Verwaltungsrates


LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Ende der Insiderinformation

09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LION E-Mobility AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon: +41 (0) 41 749 40 75
E-Mail: info@lionemobility.com
Internet: www.lionemobility.com
ISIN: CH0560888270
WKN: A2QH97
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
LEI Code: 391200APPWFDYDGV1M54
EQS News ID: 2431216

 
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2431216  09.11.2026 CET/CEST

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