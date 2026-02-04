EQS-Adhoc: LM Pay S.A.: Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN

EQS-Ad-hoc: LM PAY S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung

LM Pay S.A.: Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN



04.02.2026 / 15:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Warschau, 4. Februar 2026 – LM PAY S.A., notiert am Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016), spezialisiert sich auf Konsumentenkredite für die Medizin-, Beauty- und Versicherungssektoren. Das Unternehmen hat am 30. Januar 2026 Anleihen der Serie AL mit einem Nennwert von 10.000.000 PLN vorzeitig zurückgezahlt (ursprüngliches Fälligkeitstag: 5. März 2027, mehr als ein Jahr vor Termin). Diese Transaktion unterstreicht die starke Liquiditätsposition und finanzielle Flexibilität von LM PAY. Sie reduziert die Verschuldung des Unternehmens vorzeitig und zeigt verantwortungsvolle Bilanzsteuerung.

Kontakt für Investoren und Analysten:

Grzegorz Pieszak, Investor Relations Manager

E-mail: investors@lmpay.com