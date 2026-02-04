LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B Aktie

LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWU0 / ISIN: PLLMPAY00016

04.02.2026 15:27:14

EQS-Adhoc: LM Pay S.A.: Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN

EQS-Ad-hoc: LM PAY S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung
LM Pay S.A.: Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN

04.02.2026 / 15:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Warschau, 4. Februar 2026 – LM PAY S.A., notiert am Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016), spezialisiert sich auf Konsumentenkredite für die Medizin-, Beauty- und Versicherungssektoren. Das Unternehmen hat am 30. Januar 2026 Anleihen der Serie AL mit einem Nennwert von 10.000.000 PLN vorzeitig zurückgezahlt (ursprüngliches Fälligkeitstag: 5. März 2027, mehr als ein Jahr vor Termin). Diese Transaktion unterstreicht die starke Liquiditätsposition und finanzielle Flexibilität von LM PAY. Sie reduziert die Verschuldung des Unternehmens vorzeitig und zeigt verantwortungsvolle Bilanzsteuerung.

Kontakt für Investoren und Analysten:LM PAY S.A. Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN

Grzegorz Pieszak, Investor Relations Manager

E-mail: investors@lmpay.com



Ende der Insiderinformation

04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LM PAY S.A.
Marcina Flisa 4
02-247 Warsaw
Polen
ISIN: PLLMPAY00016
WKN: A3EWU0
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
EQS News ID: 2271400

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2271400  04.02.2026 CET/CEST

