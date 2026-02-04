LM PAY Spolka Akcyjna Bearer Shs For Series A and B Aktie
WKN DE: A3EWU0 / ISIN: PLLMPAY00016
|
04.02.2026 15:27:14
EQS-Adhoc: LM Pay S.A.: Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN
|
EQS-Ad-hoc: LM PAY S.A. / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung
Warschau, 4. Februar 2026 – LM PAY S.A., notiert am Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016), spezialisiert sich auf Konsumentenkredite für die Medizin-, Beauty- und Versicherungssektoren. Das Unternehmen hat am 30. Januar 2026 Anleihen der Serie AL mit einem Nennwert von 10.000.000 PLN vorzeitig zurückgezahlt (ursprüngliches Fälligkeitstag: 5. März 2027, mehr als ein Jahr vor Termin). Diese Transaktion unterstreicht die starke Liquiditätsposition und finanzielle Flexibilität von LM PAY. Sie reduziert die Verschuldung des Unternehmens vorzeitig und zeigt verantwortungsvolle Bilanzsteuerung.
Kontakt für Investoren und Analysten:LM PAY S.A. Frühzeitige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 10 Mio. PLN
Grzegorz Pieszak, Investor Relations Manager
E-mail: investors@lmpay.com
Ende der Insiderinformation
04.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LM PAY S.A.
|Marcina Flisa 4
|02-247 Warsaw
|Polen
|ISIN:
|PLLMPAY00016
|WKN:
|A3EWU0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)
|EQS News ID:
|2271400
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2271400 04.02.2026 CET/CEST
