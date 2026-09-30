EQS-Adhoc: LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026



30.09.2026 / 10:20 CET/CEST

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LPKF senkt die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Garbsen, 30. September 2026 – Der Vorstand der LPKF Laser & Electronics SE hat heute beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 anzupassen.

Ein größerer Solar-Auftrag, der für die Erreichung der Prognose wesentlich war, verzögert sich und wird voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig eintreffen, um noch im laufenden Geschäftsjahr umsatzwirksam zu werden. Auch Bestellungen im Rahmen des erfolgreichen Einstiegs in den Advanced Packaging-Markt werden später als ursprünglich erwartet eintreffen, so dass diese erst im nächsten Geschäftsjahr zum Umsatz beitragen. Diese Verschiebungen können aus heutiger Sicht nicht durch die Umsatzentwicklung in anderen Geschäftsbereichen kompensiert werden.

Damit ist die bisherige Umsatzprognose für das Gesamtjahr nicht mehr erreichbar. LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 93 bis 100 Mio. EUR (vorher: 105 bis 120 Mio. EUR) und eine bereinigte EBIT-Marge zwischen -7,0 % und -2,5 % (vorher: -3,0 % und 4,5 %).

Das laufende Programm zur Effizienzsteigerung liegt im Bereich der Kostenreduktion über den erwarteten Zielwerten, kann aber die schwache Geschäftsentwicklung nicht vollumfänglich kompensieren. Der strategische Schwerpunkt von LPKF liegt unverändert auf dem Zukunftsfeld Advanced Packaging im Halbleitermarkt, in dem das Unternehmen mit seiner Technologieplattform stark positioniert ist. Advanced Packaging ist damit klarer Wachstumsschwerpunkt von LPKF und zentraler Baustein für die zukünftige Wertsteigerung.

ERLÄUTERUNG DER KENNZAHLEN:

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern

EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100

Bereinigtes EBIT: Das bereinigte EBIT ergibt sich aus dem EBIT unter Herausrechnung von Restrukturierungs- und Abfindungskosten, Effekten aus Veränderungen des Konsolidierungskreises sowie Anpassungen des Long-Term-Incentive (LTI), die sich aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses ergeben. Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet LPKF im Zuge des Transformationsprogramms North Star mit außergewöhnlich hohen Restrukturierungskosten in Höhe von rund 3 – 4 % des Umsatzes.

Kontakt:Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations