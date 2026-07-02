Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie
WKN: 519990 / ISIN: DE0005199905
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02.07.2026 15:41:44
EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden
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EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR
LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG
- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -
Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeiner Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005199905) – Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden
München, 02.07.2026 – Der Aufsichtsrat der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft und der langjährige Vorstandsvorsitzende Christian Greiner haben sich heute einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Greiner auf eigenen Wunsch vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheidet, und zwar mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2026. Herr Greiner scheidet mit Wirkung zum Ablauf des 31.08.2026 auch aus der Geschäftsführung der Ludwig Beck Beteiligungs GmbH aus.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
|Marienplatz 11
|80331 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 2 36 91-0
|Fax:
|+49 (0)89 2 36 91-600
|E-Mail:
|info@ludwigbeck.de
|Internet:
|www.ludwigbeck.de
|ISIN:
|DE0005199905
|WKN:
|519990
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2359122
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2359122 02.07.2026 CET/CEST
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