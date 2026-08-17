Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier Aktie

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519990 / ISIN: DE0005199905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.08.2026 14:38:04

EQS-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Wirksamwerden des Delisting der Ludwig Beck-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse München

EQS-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft: Wirksamwerden des Delisting der Ludwig Beck-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse München

17.08.2026 / 14:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Ad hoc-Meldung gemäß Art. 17 MAR

LUDWIG BECK am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier AG

- Wertpapier-Kenn-Nr. 519 990 -

 

Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005199905) – Wirksamwerden des Delisting der Ludwig Beck-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse München

München, 17.08.2026 Die Frankfurter Wertpapierbörse und die Börse München haben der Ludwig Beck am Rathauseck – Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft ("Gesellschaft") mitgeteilt, dass den Anträgen der Gesellschaft auf Widerruf der Zulassung der Ludwig Beck-Aktien zum Handel im regulierten Markt einschließlich der Zulassung zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse stattgegeben wurde.

Das Delisting von der Frankfurter Wertpapierbörse wird mit Ablauf des Handelstags am 21. August 2026 und das Delisting von der Börse München mit Ablauf des Handelstags am 19. August 2026 und damit jeweils nach dem Ende der Annahmefrist für das Pflichtangebot und Delisting-Erwerbsangebot der Bayerische Gewerbebau AG wirksam werden.

Nach Wirksamwerden des Delisting können die Ludwig Beck-Aktien nicht mehr im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse München gehandelt werden und die Zulassungsfolgepflichten entfallen.

 

Kontakt Investor Relations:
LUDWIG BECK AG
A. Deubel
t: +49 89 23691-745
ir@ludwigbeck.de



Ende der Insiderinformation

17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck -Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0
Fax: +49 (0)89 2 36 91-600
E-Mail: info@ludwigbeck.de
Internet: www.ludwigbeck.de
ISIN: DE0005199905
WKN: 519990
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299008RI8NGQL3F3J12
EQS News ID: 2384104

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2384104  17.08.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG 23,00 0,88% Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX bleibt in Sichtweite seines Rekordhochs -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel kaum verändert. Am deutschen Aktienmarkt ist ebenfalls wenig Bewegung zu sehen. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen