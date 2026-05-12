M1 Kliniken Aktie
WKN DE: A0STSQ / ISIN: DE000A0STSQ8
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12.05.2026 16:49:03
EQS-Adhoc: M1 Kliniken AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2025 fest. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,20 je Aktie
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EQS-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Dividenden
Berlin, 12.05.2026 – Der Aufsichtsrat der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat in seiner heutigen Bilanzsitzung den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.
Aufsichtsrat und Vorstand haben heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von EUR 1,20 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen.
Der Geschäftsbericht 2025 der M1 Kliniken AG wird voraussichtlich am 20. Mai 2026 veröffentlicht.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|M1 Kliniken AG
|Grünauer Straße 5
|12557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 347 47 44 14
|Fax:
|+49 (0)30 347 47 44 17
|E-Mail:
|ir@m1-kliniken.de
|Internet:
|https://www.m1-kliniken.de
|ISIN:
|DE000A0STSQ8
|WKN:
|A0STSQ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2326342
|Ende der Mitteilung
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