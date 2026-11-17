M1 Kliniken Aktie
WKN DE: A0STSQ / ISIN: DE000A0STSQ8
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17.11.2026 23:13:43
EQS-Adhoc: M1 Kliniken AG plant für 2027 den Wechsel in den Prime Standard und hebt das EBIT-Margenziel im Beauty-Segment auf mindestens 25 % an
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EQS-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognose / Sonstige
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
M1 Kliniken AG plant für 2027 den Wechsel in den Prime Standard und hebt das EBIT-Margenziel im Beauty-Segment auf mindestens 25 % an
Berlin, 17. November 2026 – Der Vorstand der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat heute Abend mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den Wechsel der Notierung der Aktien der Gesellschaft vom Freiverkehr (Basic Board) in den regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten. Die Zulassung soll im Jahr 2027 erfolgen und steht unter dem Vorbehalt, dass die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt werden.
Der Vorstand hat zudem das Ziel für eine nachhaltige EBIT-Marge im Beauty-Segment bis 2029 von mindestens 20 % auf mindestens 25 % angehoben. Das Umsatzziel für das Segment von 200 bis 300 Mio. EUR bis 2029 bleibt unverändert.
Kontakt:
Attila Strauss, Katharina Zimmnau, Vorstand
Corporate Communications
E-Mail: ir@m1-kliniken.de
Ende der Insiderinformation
17.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|M1 Kliniken AG
|Grünauer Straße 5
|12557 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)30 347 47 44 14
|Fax:
|+49 (0)30 347 47 44 17
|E-Mail:
|ir@m1-kliniken.de
|Internet:
|https://www.m1-kliniken.de
|ISIN:
|DE000A0STSQ8
|WKN:
|A0STSQ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900W697S31A26WT02
|EQS News ID:
|2437226
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2437226 17.11.2026 CET/CEST
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