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29.06.2026 11:30:14

EQS-Adhoc: Manz AG: Manz AG beantragt Widerruf der Börsenzulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-Ad-hoc: Manz AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Manz AG: Manz AG beantragt Widerruf der Börsenzulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse

29.06.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Manz AG beantragt Widerruf der Börsenzulassung an der Frankfurter Wertpapierbörse

Reutlingen, 29. Juni 2026 – Der Insolvenzverwalter und der Vorstand der Manz AG haben heute bei der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt, die Zulassung der von der Manz AG ausgegebenen Aktien zum Handel im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1, Satz 2 Nr. 4 BörsG zu widerrufen. Es ist davon auszugehen, dass der Handel der Aktien der Manz AG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im Laufe des 3. Quartals 2026 eingestellt wird.

Ferner haben der Insolvenzverwalter und der Vorstand entschieden, den Widerruf der Einbeziehung der Aktien der Manz AG in den Freiverkehr an weiteren Börsen in Deutschland zu beantragen.

Ziel der Anträge ist es, die Folgepflichten für die Gesellschaft entfallen zu lassen, die sich aus der Börsenzulassung und der Einbeziehung in den Börsenhandel ergeben.

Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3
WKN: A0JQ5U
Börsenkürzel: M5Z
Marktsegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Manz AG
Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen
Deutschland

 

 



Ende der Insiderinformation

29.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Manz AG
Steigäckerstr. 5
72768 Reutlingen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 7121 9000-0
Fax: +49 (0) 7121 9000-99
E-Mail: info@manz.com
Internet: http://www.manz.com
ISIN: DE000A0JQ5U3
WKN: A0JQ5U
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2355900

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2355900  29.06.2026 CET/CEST

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