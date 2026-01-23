EQS-Adhoc: Maternus-Kliniken AG: Beabsichtigte Standortschließungen

EQS-Ad-hoc: MATERNUS-Kliniken AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Maternus-Kliniken AG: Beabsichtigte Standortschließungen



23.01.2026 / 13:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Beabsichtigte Standortschließungen

Berlin, den 23.01.2026 – Der Vorstand der MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft (ISIN DE0006044001, WKN 604400) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die folgenden Betriebe verschiedener Konzerngesellschaften im Laufe des Jahres 2026 zu beenden:

Bayerwald-Klinik in Cham,

Stadtoldendorf: Rückgabe des Betriebes mit Auslaufen des Unternehmenspachtvertrages,

Hausnotrufdienst am Standort Köln,

Von der MATERNUS Seniorenwohnanlage Köln-Rodenkirchen GmbH betriebene Wohngemeinschaften in Köln,

Ambulanter Pflegedienst Eifel (Standort Pelm).

Die vorgenannten Standorte bringen unzureichende Erlöse bei hohe Kosten hervor und sind daher defizitär. Der Vorstand erwartet durch die Standortschließungen eine Liquiditätsverbesserung von rund EUR 4 Mio. pro Jahr, die sich nach Abwicklung sämtlicher zugehöriger Verträge ab dem Geschäftsjahr 2027 vollumfänglich realisieren sollte.

Die Gesellschaft prüft derzeit und zukünftig auch die Schließung weiterer defizitärer Standorte.

Mitteilende Person: Mario Ruano-Wohlers, Vorstand

Kontakt:

MATERNUS-Kliniken-Aktiengesellschaft

Französische Str. 53-55

10117 Berlin

Mario Ruano-Wohlers

Tel.: +49(0)30-3187 3900

E-Mail: Investor-relations@wirpflegen.de