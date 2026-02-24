MAX Automation Aktie

WKN DE: A2DA58 / ISIN: DE000A2DA588

24.02.2026 19:21:23

EQS-Adhoc: MAX Automation SE: Oliver Jaster zum geschäftsführenden Direktor bestellt

EQS-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
MAX Automation SE: Oliver Jaster zum geschäftsführenden Direktor bestellt

24.02.2026 / 19:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014

MAX Automation SE: Oliver Jaster zum geschäftsführenden Direktor bestellt

Hamburg, 24. Februar 2026 – Der Verwaltungsrat der MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute Oliver Jaster mit Wirkung zum 1. April 2026 zum geschäftsführenden Direktor bestellt und zum CEO ernannt. Oliver Jaster ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats bzw. Aufsichtsrats der Gesellschaft, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender, und mittelbar mit rund 66 % an der MAX Automation SE beteiligt.

Oliver Jaster ersetzt Dr. Ralf Guckert, der seit 1. August 2021 geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats der MAX Automation SE ist. Dr. Ralf Guckert scheidet mit Ablauf des 31. März 2026 aus beiden Gremien der Gesellschaft aus, bleibt der MAX Automation Gruppe aber als Vorstandsvorsitzender der Vecoplan AG, einem Tochterunternehmen der MAX Automation SE, erhalten.

KONTAKT:

Marcel Neustock
Leiter Investor Relations
Tel.: +49 – 40 – 8080 582 75
investor.relations@maxautomation.com
www.maxautomation.com

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Susan Hoffmeister
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Tel.: +49 – 89 – 125 09 03 33
sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de



Ende der Insiderinformation

24.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MAX Automation SE
Steinhöft 11
20459 Hamburg
Deutschland
Telefon: +4940808058270
Fax: +4940808058299
E-Mail: investor.relations@maxautomation.com
Internet: www.maxautomation.com
ISIN: DE000A2DA588
WKN: A2DA58
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2280682

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2280682  24.02.2026 CET/CEST

