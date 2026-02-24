EQS-Adhoc: MAX Automation SE: Oliver Jaster zum geschäftsführenden Direktor bestellt

EQS-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand

24.02.2026 / 19:21 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MAX Automation SE: Oliver Jaster zum geschäftsführenden Direktor bestellt

Hamburg, 24. Februar 2026 – Der Verwaltungsrat der MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute Oliver Jaster mit Wirkung zum 1. April 2026 zum geschäftsführenden Direktor bestellt und zum CEO ernannt. Oliver Jaster ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats bzw. Aufsichtsrats der Gesellschaft, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender, und mittelbar mit rund 66 % an der MAX Automation SE beteiligt.

Oliver Jaster ersetzt Dr. Ralf Guckert, der seit 1. August 2021 geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats der MAX Automation SE ist. Dr. Ralf Guckert scheidet mit Ablauf des 31. März 2026 aus beiden Gremien der Gesellschaft aus, bleibt der MAX Automation Gruppe aber als Vorstandsvorsitzender der Vecoplan AG, einem Tochterunternehmen der MAX Automation SE, erhalten.



KONTAKT:

Marcel Neustock

Leiter Investor Relations

Tel.: +49 – 40 – 8080 582 75

investor.relations@maxautomation.com

www.maxautomation.com



ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Susan Hoffmeister

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Tel.: +49 – 89 – 125 09 03 33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de