MAX Automation Aktie
WKN DE: A2DA58 / ISIN: DE000A2DA588
|
24.02.2026 19:21:23
EQS-Adhoc: MAX Automation SE: Oliver Jaster zum geschäftsführenden Direktor bestellt
|
EQS-Ad-hoc: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014
Hamburg, 24. Februar 2026 – Der Verwaltungsrat der MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA588) hat heute Oliver Jaster mit Wirkung zum 1. April 2026 zum geschäftsführenden Direktor bestellt und zum CEO ernannt. Oliver Jaster ist mit einer kurzen Unterbrechung seit 2013 Mitglied des Verwaltungsrats bzw. Aufsichtsrats der Gesellschaft, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender, und mittelbar mit rund 66 % an der MAX Automation SE beteiligt.
Oliver Jaster ersetzt Dr. Ralf Guckert, der seit 1. August 2021 geschäftsführender Direktor und Mitglied des Verwaltungsrats der MAX Automation SE ist. Dr. Ralf Guckert scheidet mit Ablauf des 31. März 2026 aus beiden Gremien der Gesellschaft aus, bleibt der MAX Automation Gruppe aber als Vorstandsvorsitzender der Vecoplan AG, einem Tochterunternehmen der MAX Automation SE, erhalten.
Marcel Neustock
Susan Hoffmeister
Ende der Insiderinformation
24.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+4940808058270
|Fax:
|+4940808058299
|E-Mail:
|investor.relations@maxautomation.com
|Internet:
|www.maxautomation.com
|ISIN:
|DE000A2DA588
|WKN:
|A2DA58
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2280682
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2280682 24.02.2026 CET/CEST
