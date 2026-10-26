Binect Aktie

Binect für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3H213 / ISIN: DE000A3H2135

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.10.2026 17:24:53

EQS-Adhoc: maxx26 AG: Aktienrückerwerb beschlossen

EQS-Ad-hoc: maxx26 AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
maxx26 AG: Aktienrückerwerb beschlossen

26.10.2026 / 17:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

maxx26 AG: Aktienrückerwerb beschlossen
  • Rückerwerb und Einziehung von bis zu 2.143.810 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung
  • Rückkaufpreis beträgt EUR 2,10 pro Aktie
  • Angebot gilt voraussichtlich vom 09.11. bis zum 30.11.2026

Weiterstadt, 26.10.2026. Der Vorstand der maxx26 AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Zeitraum vom 9. November 2026 bis zum 30. November 2026 bis zu 2.143.810 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung zurück zu erwerben und einzuziehen. Zweck des Rückerwerbs und der Einziehung ist die teilweise Rückzahlung von Grundkapital.

Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juli 2026 ist der Vorstand ermächtigt, die Stückaktien in einem Zeitraum von zwei Jahren zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer frei verfügbaren Rücklage im vereinfachten Einziehungsverfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 AktG ohne Kapitalherabsetzung einzuziehen mit der Folge, dass sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien entsprechend reduziert und der auf die einzelnen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals gemäß § 8 Abs. 3 AktG entsprechend erhöht.
Der Erwerb der Aktien erfolgt gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG über ein öffentliches Rückkaufangebot im o.g. Zeitraum von EUR 2,10 je Aktie. Das Angebot soll für bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands gelten; bei voller Andienung kann jeder Aktionär für je 3 gehaltene Aktien quotal 2 Aktien an die Gesellschaft verkaufen und übertragen.
Mit der Vorbereitung und Abwicklung der Kapitalmaßnahme wurde die BankM AG betraut. Die Angebotsunterlage wird den Aktionären zeitnah über den Bundesanzeiger bzw. die Depotbanken bereitgestellt.

 


Ende der Insiderinformation

26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: maxx26 AG
Brunnenweg 17
64331 Weiterstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)6151 9067-0
Fax: +49 (0)6151 9067-295
E-Mail: investoren@maxx26.com
Internet: www.maxx26.com
ISIN: DE000A3H2135
WKN: A3H213
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX
LEI Code: 391200TRTWKYMYOFJB55
EQS News ID: 2422462

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422462  26.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Binect AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Binect AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Binect AG 1,89 12,50% Binect AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigt sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen