EQS-Adhoc: maxx26 AG: Aktienrückerwerb beschlossen

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maxx26 AG: Aktienrückerwerb beschlossen



26.10.2026 / 17:24 CET/CEST

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maxx26 AG: Aktienrückerwerb beschlossen Rückerwerb und Einziehung von bis zu 2.143.810 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung

Rückkaufpreis beträgt EUR 2,10 pro Aktie

Angebot gilt voraussichtlich vom 09.11. bis zum 30.11.2026

Weiterstadt, 26.10.2026. Der Vorstand der maxx26 AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Zeitraum vom 9. November 2026 bis zum 30. November 2026 bis zu 2.143.810 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung zurück zu erwerben und einzuziehen. Zweck des Rückerwerbs und der Einziehung ist die teilweise Rückzahlung von Grundkapital.



Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juli 2026 ist der Vorstand ermächtigt, die Stückaktien in einem Zeitraum von zwei Jahren zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer frei verfügbaren Rücklage im vereinfachten Einziehungsverfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 AktG ohne Kapitalherabsetzung einzuziehen mit der Folge, dass sich die Anzahl der ausgegebenen

Der Erwerb der Aktien erfolgt gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG über ein öffentliches Rückkaufangebot im o.g. Zeitraum von EUR 2,10 je Aktie. Das Angebot soll für bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands gelten; bei voller Andienung kann jeder Aktionär für je 3 gehaltene Aktien quotal 2 Aktien an die Gesellschaft verkaufen und übertragen.

Mit der Vorbereitung und Abwicklung der Kapitalmaßnahme wurde die BankM AG betraut. Die Angebotsunterlage wird den Aktionären zeitnah über den Bundesanzeiger bzw. die Depotbanken bereitgestellt.



Der Vorstand der maxx26 AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, im Zeitraum vom 9. November 2026 bis zum 30. November 2026 bis zu 2.143.810 Stückaktien ohne Kapitalherabsetzung zurück zu erwerben und einzuziehen. Zweck des Rückerwerbs und der Einziehung ist die teilweise Rückzahlung von Grundkapital.Gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juli 2026 ist der Vorstand ermächtigt, die Stückaktien in einem Zeitraum von zwei Jahren zu Lasten des Bilanzgewinns oder einer frei verfügbaren Rücklage im vereinfachten Einziehungsverfahren gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3, Abs. 4 AktG ohne Kapitalherabsetzung einzuziehen mit der Folge, dass sich die Anzahl der ausgegebenen Aktien entsprechend reduziert und der auf die einzelnen Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals gemäß § 8 Abs. 3 AktG entsprechend erhöht.Der Erwerb der Aktien erfolgt gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 6 AktG über ein öffentliches Rückkaufangebot im o.g. Zeitraum von EUR 2,10 je Aktie. Das Angebot soll für bis zu zwei Drittel des ausstehenden Aktienbestands gelten; bei voller Andienung kann jeder Aktionär für je 3 gehaltene Aktien quotal 2 Aktien an die Gesellschaft verkaufen und übertragen.Mit der Vorbereitung und Abwicklung der Kapitalmaßnahme wurde die BankM AG betraut. Die Angebotsunterlage wird den Aktionären zeitnah über den Bundesanzeiger bzw. die Depotbanken bereitgestellt.



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