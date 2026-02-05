Mayr-Melnhof Karton Aktie

WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204

05.02.2026 18:46:13

EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Impairment requirements impact profit for the financial year 2025

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Key word(s): Forecast
Mayr-Melnhof Karton AG: Impairment requirements impact profit for the financial year 2025

05-Feb-2026 / 18:46 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The annual valuation of assets in accordance with IFRS for the MM Group has resulted in a projected non-cash asset impairment of EUR 65 – 75 million1) for the financial year 2025.

This relates to an asset impairment within the MM Board & Paper division and is primarily due to weaker long-term cash flow projections compared with previous assumptions.

The impairment impacts the profit for the financial year 2025, which is projected at EUR 74 - 90 million (operating profit in accordance with IFRS EUR 215 - 235 million). It does not affect 2025 adjusted EBITDA, which is expected in a range of EUR 400 - 440 million, nor the adjusted operating profit, which is expected at EUR 190 - 205 million.

This earnings outlook is based on current assessments, which are subject to uncertainties. As previously announced, financial results for 2025 will be published on 17 March, 2026.

 

1) Subject to further changes arising from the ongoing audit.



End of Inside Information

05-Feb-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Language: English
Company: Mayr-Melnhof Karton AG
Brahmsplatz 6
1040 Wien
Austria
Phone: 0043 1 501 36 91180
Fax: 0043 1 501 36 91391
E-mail: investor.relations@mm.group
Internet: www.mm.group
ISIN: AT0000938204
WKN: 93820
Indices: ATX
Listed: Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2272316

 
End of Announcement EQS News Service

2272316  05-Feb-2026 CET/CEST

