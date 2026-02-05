EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Impairment requirements impact profit for the financial year 2025

EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Key word(s): Forecast

Mayr-Melnhof Karton AG: Impairment requirements impact profit for the financial year 2025



05-Feb-2026 / 18:46 CET/CEST

The annual valuation of assets in accordance with IFRS for the MM Group has resulted in a projected non-cash asset impairment of EUR 65 – 75 million1) for the financial year 2025. This relates to an asset impairment within the MM Board & Paper division and is primarily due to weaker long-term cash flow projections compared with previous assumptions. The impairment impacts the profit for the financial year 2025, which is projected at EUR 74 - 90 million (operating profit in accordance with IFRS EUR 215 - 235 million). It does not affect 2025 adjusted EBITDA, which is expected in a range of EUR 400 - 440 million, nor the adjusted operating profit, which is expected at EUR 190 - 205 million. This earnings outlook is based on current assessments, which are subject to uncertainties. As previously announced, financial results for 2025 will be published on 17 March, 2026. 1) Subject to further changes arising from the ongoing audit.



