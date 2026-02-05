Mayr-Melnhof Karton Aktie
WKN: 93820 / ISIN: AT0000938204
|
05.02.2026 18:46:13
EQS-Adhoc: Mayr-Melnhof Karton AG: Impairment requirements impact profit for the financial year 2025
|
EQS-Ad-hoc: Mayr-Melnhof Karton AG / Key word(s): Forecast
The annual valuation of assets in accordance with IFRS for the MM Group has resulted in a projected non-cash asset impairment of EUR 65 – 75 million1) for the financial year 2025.
This relates to an asset impairment within the MM Board & Paper division and is primarily due to weaker long-term cash flow projections compared with previous assumptions.
The impairment impacts the profit for the financial year 2025, which is projected at EUR 74 - 90 million (operating profit in accordance with IFRS EUR 215 - 235 million). It does not affect 2025 adjusted EBITDA, which is expected in a range of EUR 400 - 440 million, nor the adjusted operating profit, which is expected at EUR 190 - 205 million.
This earnings outlook is based on current assessments, which are subject to uncertainties. As previously announced, financial results for 2025 will be published on 17 March, 2026.
1) Subject to further changes arising from the ongoing audit.
End of Inside Information
05-Feb-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
|Language:
|English
|Company:
|Mayr-Melnhof Karton AG
|Brahmsplatz 6
|1040 Wien
|Austria
|Phone:
|0043 1 501 36 91180
|Fax:
|0043 1 501 36 91391
|E-mail:
|investor.relations@mm.group
|Internet:
|www.mm.group
|ISIN:
|AT0000938204
|WKN:
|93820
|Indices:
|ATX
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt (Basic Board), Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Vienna Stock Exchange (Official Market)
|EQS News ID:
|2272316
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2272316 05-Feb-2026 CET/CEST
Analysen zu Mayr-Melnhof Karton AG
|11.12.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|21.08.25
|Mayr-Melnhof Karton Hold
|Erste Group Bank
|12.05.25
|Mayr-Melnhof Karton neutral
|Erste Group Bank
|06.05.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
|24.02.25
|Mayr-Melnhof Karton kaufen
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Mayr-Melnhof Karton AG
|96,90
|-2,02%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.